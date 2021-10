Non è eterno come Messi o Maradona, tra 20 anni sarà dimenticato. Una volta c'era Conti, poi Totti, magari ci sarà Pellegrini. Anche De Rossi era capitan futuro, ma Daniele quasi è andato nel dimenticatoio, anche se per me è eterno. Io in 20 anni non ho mai visto uno così attaccato alla Roma, l'ho visto piangere dopo un derby perso. Totti teneva alla Roma? De Rossi cento volte di più. Totti è romanista, De Rossi di più, se lo tagli il sangue esce romanista". Le uscite di ". Le uscite di Antonio Cassano , come sempre fanno discutere. A maggior ragione se l'ex fantasista barese, ai microfoni di Bobo Tv, lancia frecciate come queste rivolte a Francesco Totti , suo ex compagno di squadra alla Roma e in Nazionale.

Sui fischi a Spalletti in Roma-Napoli

"Sono una vergogna, un allenatore che ha amato Roma e ama Roma, ha fatto cose divine. E perché? Perché ha fatto smettere Totti? Non è normale, mi fa diventare matto questa cosa. Per me è uno scandalo, lo dico a malincuore perché io mi sono trovato divinamente lì, mi amavano follemente: è tutto venuto fuori con Spalletti che non faceva giocare il Pupo. Io gli voglio bene, lui anche oggi a 45 anni dice che farebbe la differenza, ma quando smetti smetti".

Spalletti: "Totti? La mia fiction 'Speriamo de morì tutti dopo'"

