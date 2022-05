Calcio

Chiellini: "Alla Juventus ho più ricevuto che dato. Futuro da dirigente? Mi piacerebbe ma..."

SERIE A - Il capitano bianconero parla al termine di Juventus-Lazio: "Mi sento fortunato di avere fatto parte di questo club per così tanto tempo e di averne scritto la storia. Futuro da dirigente? Mi piacerebbe ma sono consapevole di dover imparare: non è che se sei un grande calciatore devi essere per forza un dirigente di alto livello".

