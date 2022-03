Non sono episodi nuovi (purtroppo) quelli legati al razzismo, e nonostante possa sembrare una lontana piaga del mondo sportivo, gli ultimi avvenimenti ci mostrano come in realtà il fenomeno sia ancora molto presente. Lo denuncia infatti Giorgio Chiellini, con un commento pubblicato sul sito ufficiale della FIFPro, il sindacato dei calciatori professionisti europei. Appena domenica scorsa il Bengodi era stato lo scenario di insulti razzisti a Koulibaly e Osimhen, nonché della discriminazione verso Napoli e i napoletani. Secondo Chiellini il razzismo “esiste chiaramente nel calcio, lo sport più seguito nel mio Paese, e la situazione negli anni è peggiorata”.

Il capitano della Juventus continua poi raccontando un episodio risalente a tre anni fa, quando, durante una partita a Cagliari, il compagno Matuidi si è improvvisamente agitato proprio perché aveva sentito dei commenti razzisti dagli spalti: “Il mio primo pensiero - e onestamente, ripensandoci, forse è stato il più sbagliato - è stato quello di calmarlo e di dirgli che ci avremmo pensato dopo la fine del match, alla quale mancavano solo pochi minuti. Sarebbe stato meglio se avessimo interrotto la partita, ne avessimo parlato all’arbitro e si fosse chiarito subito, sottolineando quanto fosse grave la situazione”.

Ad

Quello di Chiellini è un vero e proprio sfogo: “Questo tipo di discriminazioni non possono essere più tollerate e non si può andare avanti così. Eventi di questo tipo devono avere una grande visibilità: non possono passare inosservati, come se fosse un normale insulto. Che si tratti di discriminazioni legate al colore della pelle, all’orientamento sessuale o di qualunque altra natura, è una questione di rispetto per le persone. È incredibile come le persone si debbano vergognare di essere ciò che sono.”

Serie A Cori razzisti e insulti a napoletani, chiusa la curva del Verona 7 ORE FA

Giorgio Chiellini racconta di come sia rimasto profondamente colpito dagli insulti a Koulibaly durante il match Napoli-Fiorentina, proprio per il rapporto di amicizia che li lega. “Siamo spesso visti come degli “oggetti” che devono solo giocare a calcio, perché “siamo pagati per fare questo”. Dobbiamo farci sentire, parlare di queste dinamiche. Sappiamo di dover fare qualcosa, ma la cosa più difficile, è sapere cosa poter fare di più. Non possiamo aspettare oltre e non dobbiamo aspettare di essere offesi per fare qualcosa. Siamo tutti responsabili di cosa succede, e tutti dobbiamo fare qualcosa”

L’azzurro però propone anche delle soluzioni: sfruttare la notorietà dell’essere un calciatore per prendere una posizione per migliorare il mondo e lo sport per le generazioni future: “Ho le spalle larghe, posso sopportare un po’ di critiche per le posizioni che assumo, anche se credo che qualunque critica su un argomento come questo sia davvero debole".

Koulibaly sull'episodio di razzismo: "Non ho dormito 2 notti"

Serie A Lazio-Venezia 1-0, pagelle: Felipe Anderson in crescita IERI A 22:30