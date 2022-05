il grande incoraggiamento del mondo sportivo per Stefano Tacconi, colpito lo scorso 23 aprile da un aneurisma. Nelle ore post ricovero, le notizie che si inseguivano mostravano un mix tra speranza e pessimismo, con il figlio Andrea a dare gli aggiornamenti sulle condizioni del padre direttamente dai suoi canali social. Inoltre, è solo di pochi giorni fa la bellissima iniziativa di un gruppo di tifosi che è il direttore del reparto di Neurochirurgia dell'azienda ospedaliera di Alessandria, Andrea Barbanera, che spiega le condizioni di Tacconi: Prima il malore, poi la grande paura ed infineNelle ore post ricovero, le notizie che si inseguivano mostravano un mix tra speranza e pessimismo, con il figlio Andrea a dare gli aggiornamenti sulle condizioni del padre direttamente dai suoi canali social. Inoltre, è solo di pochi giorni fa la bellissima iniziativa di un gruppo di tifosi che hanno fissato uno striscione per incoraggiare l'ex portiere nella sua partita più difficile e complicata. Dopo quasi due settimane dal brutto giorno,dell'azienda ospedaliera di Alessandria, Andrea Barbanera,

"Come conseguenza di quanto accaduto e come previsto dal normale andamento di questa patologia, il paziente sta attraversando il periodo più critico. La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante. Si tratta della fase più complicata, che può evolvere rapidamente sia in senso positivo sia negativo purtroppo. Stefano sta continuando a lottare: i prossimi giorni saranno determinanti".

