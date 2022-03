Vitesse-Roma, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Conference League, è terminato con il punteggio di 0-1 , frutto della rete di Sergio Oliveira. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Vitesse

Houwen 6.5; Oroz 5.5, Doekhi 6, Rasmussen 5.5, Wittek 6.5; Dasa 6, Tronstad 5, Domgjoni 6; Grbic 6.5, Openda 5.5, Bero 5. All. Thomas Letsch 6

Sérgio Oliveira viene espulso durante Vitesse-Roma - Conference League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Roma

RUI PATRICIO 6 – L’erroraccio in impostazioni poteva costargli carissimo (offrirà una cena a Mancini e a Openda). Per il resto para tutto quello che deve parare.

Gianluca MANCINI 7 – Un gladiatore. Salva il risultato nel primo tempo disturbando Openda e poi fa comunella con Kumbulla e Ibanez per gestire nel finale. Peccato solo l’ammonizione per proteste che gli farà saltare il ritorno.

Marash KUMBULLA 6.5 – Un ottimo lavoro. Sia quando deve essere aggressivo, sia quando deve coprire la profondità. In grande crescita.

Roger IBANEZ 6.5 – Qualche errorino qua e là nei primi 20 minuti, poi mette il vestito delle grandi occasioni e annulla l’attacco del Vitesse.

Ainsley MAITLAND-NILES 6 – Ordinaria amministrazione. Soffre la propulsione di Wittek all’inizio, ma poi trova le contromisure. (Dal 46’ KARSDORP 6 – Disinvolto e riflessivo. Spinge poco)

Sergio OLIVEIRA 6 – Il voto è la tara tra il gol fantastico (8) e l’espulsione (4) in meno di 10 minuti che lascia a piedi i suoi compagni. Un giocatore così forte non può fare questi errori.

Jordan VERETOUT 6 – Un po’ regista, un po’ incursore. Un po’ palla al piede e un po’ distruttore. La sufficienza c’è, gli effetti speciali meno. (Dal 46’ CRISTANTE 6.5 – Perfetto tatticamente. Ingresso cruciale)

Matias VINA 5 – In balia del ritmo del Vitesse. Centrifugato e ammonito. (Dal 46’ EL SHAARAWY 6 – Fa tutto quello che gli chiede Mou. Ripiega, controlla e poi, se c’è tempo, avanza)

Nicolò ZANIOLO 6 – Largo a sinistra. Lavora per la squadra e ripulisce tanti palloni sporchi. Davanti non riesce ad incidere. Esce infuriato e va dritto negli spogliatoi. (Dal 66’ PELLEGRINI 6 – Dipinge un arcobaleno per la testa di capitan Mancini)

Henrikh MKHYTARIAN 6.5 – Utilissimo nella fase di non possesso. Disturbatore e agente speciale tra le linee. (Dall’88’ SMALLING SV)

Tammy ABRAHAM 6.5 – È il cuore pulsante della squadra e l’unico giocatore veramente pericoloso in area di rigore. Houwen gli nega il gol per due volte. Lo avrebbe meritato.

All. Josè MOURINHO 6.5 – Vittoria pesante. Nonostante il campo orrendo (aveva ragione), i suoi riescono a tamponare il ritmo del Vitesse e tentano anche di costruire. Il gol vittoria alla fine è un po’ casuale, ma nel complesso la Roma si è comportata bene.

