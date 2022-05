La qualificazione della Roma alla finale di Conference League , grazie al successo per 1-0 sul Leicester nella semifinale di ritorno, oltre a rappresentare un traguardo storico per il club giallorosso potrebbe cambiare lo scenario delle coppe europee nella stagione 2022-23. Tutto dipenderà dal risultato della squadra di José Mourinho nella finalissima contro il Feyenoord in programma il prossimo 25 maggio a Tirana, e dal piazzamento finale in campionato. Se si dovessero verificare una serie di incastri, infatti, l'Italia si presenterebbe ai blocchi di partenza della prossima stagione europea con 8 squadre (una in più rispetto a quest'anno). Vediamo quali sono le combinazioni possibili ricordando che i 4 posti in Champions League sono definiti con certezza (Milan, Inter, Napoli e Juventus) e che la vincitrice della Conference League si qualifica direttamente alla fase a gironi di Europa League.

Se la Roma vince la Conference League e...

Chiude al 5° o 6° posto in campionato:

7 italiane in Europa (Roma + 5a o 6a classificata in campionato ai gironi di Europa League, 7a classificata in campionato ai playoff di Conference League).

Chiude al 7° posto in campionato:

7 italiane in Europa (5a, 6a classificata in campionato e Roma ai gironi di Europa League, nessuna squadra in Conference League).

Chiude all'8° posto in campionato:

8 italiane in Europa (5a, 6a classificata in campionato e Roma ai gironi di Europa League, 7a classificata in campionato ai playoff di Conference League).

