Tra i 10 club dei cinque campionati più importanti d'Europa che possono vantare le coppie gol più prolifiche, ce ne sono due di Serie A: si tratta - un po' a sorpresa - di Lazio e Verona. I biancocelesti di Maurizio Sarri devono ringraziare Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, mentre l'Hellas di Igor Tudor si inserisce nell'elite del calcio europeo grazie alla vena realizzativa di Giovanni Simeone e Antonin Barak. In realtà non si può parlare di coppie d'attacco in senso stretto: questa speciale classifica, infatti, prende in considerazione i due migliori marcatori di ogni club a prescindere dal ruolo (vedi Barak e Milinkovic-Savic, entrambi centrocampisti). Il terzo club italiano presente nelle prime 10 posizioni (a pari merito con il Monaco) è l'Inter : i nerazzurri resistono ai piani alti nonostante la lunga astinenza di Lautaro Martinez e più in generale la difficoltà riscontrata ad andare in gol nelle ultime partite.