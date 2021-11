Sei uno zingaro", ndr) e buu razzisti. La pena, qualora episodi dovessero ripetersi, diventerà effettiva con l'aggiunta di un'ulteriore giornata di chiusura. Ibrahimovic era finito nel mirino dei sostenitori giallorossi subito dopo avere firmato il gol dello 0-1 su punizione. In risposta ai cori, lo svedese si era rivolto a braccia alzate nei confronti degli spalti e il suo gesto era stato punito con il cartellino giallo La curva Sud dello stadio Olimpico, quella occupata dagli ultras della Roma, chiusa per un turno ma con pena sospesa per un anno. Questa la decisione del Giudice sportivo dopo Roma-Milan di domenica scorsa , match durante il quale Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié sono stati oggetto rispettivamente di cori di discriminazione territoriale ("", ndr) e buu razzisti. La pena, qualora episodi dovessero ripetersi, diventerà effettiva con l'aggiunta di un'ulteriore giornata di chiusura. Ibrahimovic era finito nel mirino dei sostenitori giallorossi subito dopo avere firmato il gol dello 0-1 su punizione. In risposta ai cori, lo svedese si era rivolto a braccia alzate nei confronti degli spalti e il suo gesto era stato punito con il cartellino giallo dall'arbitro Maresca

Mourinho punito con 10mila euro di multa

Roma-Milan ha lasciato uno strascico a livello disciplinare anche per quanto riguarda José Mourinho: il Giudice sportivo ha infatti punito l'allenatore della Roma con una multa di 10mila euro per "atteggiamento ironico" e per "avere pronunciato frasi irrispettose nei confronti" a fine partita nei confronti del direttore di gara in prossimità dell'ingresso dello spogliatoio riservato agli arbitri.

