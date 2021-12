Con una nota ufficiale, l’Inter ha comunicato l’esito dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di giovedì 30 dicembre. Sono tre i giocatori risultati positivi al Coronavirus. Il nome più pesante è certamente quello di Edin Dzeko, che dopo il test era stato rispedito a casa per precauzione per colpa di un raffreddore. Il bosniaco non sarà presente nella trasferta contro il Bologna, in programma giovedì 6 gennaio, al pari dei compagni di squadra Martin Satriano e Alex Cordaz. Nella giornata di oggi si rivedranno ad Appiano per effettuare i test i quattro giocatori sudamericani (Sanchez, Vidal, Correa e Vecino) che hanno speso le vacanze natalizie nei paesi d'origine. Tutti i "negativi" potranno tornare a lavorare insieme, per iniziare a preparare il match del Dall'Ara.

Il comunicato del club

"FC Internazionale Milano comunica che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri. I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario".

