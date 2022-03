Al 19' di Milan-Empoli , poco prima della punizione calciata da Giroud sugli sviluppi della quale i rossoneri hanno trovato il gol vittoria con Kalulu , a San Siro si è assistito a una scena del tutto inusuale. Mike Maignan, non appena l'arbitro Chiffi ha fischiato il fallo su Kessié concedendo il calcio piazzato dal limite ai rossoneri, ha abbandonato la propria porta e ha risalito il campo fino alla linea di centrocampo posizionandosi fuori dalla linea laterale. In una foto che circola sui social, si vede chiaramente il portiere del Milan che agita le braccia nella posa classica di chi dà indicazioni. Maignan, in pratica, ha indossato i panni del manovratore aiutando da lontano i compagni di squadra a piazzare la controbarriera con lo scopo di disturbare il più possibile la visuale di Vicario.

Una parata di Mike Maignan durante Milan-Empoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il primo a commentare il colpo di genio di Maignan a fine partita ai microfoni di DAZN è stato il tecnico del Milan, Stefano Pioli: "Così fanno le squadre che vogliono vincere, la comunicazione è troppo importante - le parole dell'allenatore rossonero -. Mike è sempre stato così, partecipe e curioso. Fa cento domande al giorno per capire come ci muoviamo, però poi dopo è dentro la partita in tutto per tutto. Tutti i giocatori lontano dalla palla devono organizzare le posizioni, questa cosa lui ce l'ha dentro, come anche la personalità nel proporsi. È una cosa molto vantaggiosa per tutti".

Stefano Pioli e Mike Maignan in allenamento a Milanello - Stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

I numeri di Maignan

Acquistato la scorsa estate per sostituire Gianluigi Donnarumma trasferitori al PSG, Mike Maignan si sta rivelando un acquisto molto importante per il Milan sia per il rendimento in campo, sia per il suo carisma e il suo peso all'interno dello spogliatoio. Il francese ex Lille ha collezionato finora 29 presenze stagionali subendo 27 reti. In campionato - come si legge sul sito ufficiale della Lega Serie A - ha giocato 23 partite effettuando 60 parate (2,73 a partita). Considerato che il Milan pagò Maignan circa 15 milioni di euro, si può affermare senza timore di essere smentiti che quella dei rossoneri è stata un'ottima operazione di mercato.

