Antonio Cassano torna a casa per proseguire le cure conseguenti allo stato di positività al Covid-19. L’ex attaccante barese è stato dimesso quest’oggi dal policlinico San Martino di Genova dove torna a casa per proseguire le cure conseguenti allo stato di positività al Covid-19. L’ex attaccante barese è stato dimesso quest’oggi dal policlinico San Martino di Genova dove era stato ricoverato qualche giorno fa in seguito a delle complicazioni

Ad

Ad annunciare la decisione è stata la direzione sanitaria dell’ospedale ligure con una nota in cui si informa che “Cassano è ancora positivo e ‘pressoché asintomatico’ e proseguirà le cure presso la sua abitazione, seguito come prassi dopo le domiciliazioni assistite dall'équipe del professor Matteo Bassetti”.

Calcio Cassano in ospedale: ricoverato per complicazioni da Covid IERI A 13:43

L’ex fantasista di Roma, Real Madrid, Milan si è sottoposto a due dosi di vaccino “quindi – ha spiegato Bassetti – non ha avuto una polmonite bilaterale interstiziale e per questo potrà tornare a casa in tempi ragionevoli”. A decidere per il ricovero il 2 gennaio era stato il valore dell’ossigenazione, sceso a 95 (la soglia critica comincia a 98). Cassano ha consultato il suo medico curante e poi ha chiamato l’ospedale dove dopo 4 giorni di cure l'antivirale Remdesivir è riuscito ad evitare complicazioni e proseguire la propria degenza a casa.

Ventola e la prima "cassanata" di Cassano: "Prese le chiavi del pullman e partì"

Serie A Spezia-Verona, pagelle: non solo Caprari, anche Lazovic e Lasagna top UN' ORA FA