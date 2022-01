meglio il Napoli. Con le stampelle di Piotr Zielinski, Amir Rrahmani e Stanislav Lobotka, In epoca di Covid, ogni partita che comincia e finisce è vaccino che cola. Juventus-Napoli ne incarna, fin dal pasticciaccio brutto del 4 ottobre 2020, la corrida più visitata, il manifesto più sventolato e controverso. L’1-1 dello Stadium ha sancito un armistizio, non la pace. E comunque: anche così,. Con le stampelle di Piotr Zielinski, Amir Rrahmani e Stanislav Lobotka, i "prigionieri" dalla Asl 2 , a mascherare le ferite profonde della rosa; con pochi cambi, senza Luciano Spalletti. E in panca, Marco Domenichini. Se non ho letto male, il trio della "quarantena" non avrebbe potuto giocare, ma non sono un virologo da tastiera, e allora lascio che siano le autorità da pulpito a esprimersi. Siamo in Italia, Paese, non mi stancherò mai di ripeterlo, che sposa le regole e va a letto con le eccezioni. La "ammuina" campana fra Asl 1 e Asl 2 la suggerisco agli studenti di giornalismo: c’è sempre da imparare.

Veniva, la Juventus, dalla ricreazione di dicembre. Bei tempi. All’andata, per la cronaca, era stata lei a presentarsi decimata. Il due a uno, scandito dalle topiche di Kostas Manolas, Wojciech Szczesny e Moise Kean, crebbe attorno alla tirannia geografica degli spallettiani.

Ad

Non stavolta. Stavolta ho colto più equilibrio, più occasioni bipartisan (per quanto né clamorose né numerose), da Weston McKennie a Dries Mertens, da Zielinski a Kean. E in generale: più parate del polacco che non di David Ospina, mai costretto a inventarsi Golia. La dottrina di Massimiliano Allegri è di dominio pubblico: fiocchi di pressing e indietro tutta. Per carità: il contropiede è arma eccellente, specialmente se hai una freccia come Federico Chiesa. A patto di non farne l’unico feticcio. Sono mancate, a Madama, velocità di testa e precisione nei piedi. E qui entrano in scena gli alluci dei dipendenti: quelli di Adrien Rabiot, per esempio. O di Alex Sandro: ferri da stiro, se paragonati alle fionde d’antan.

Serie A Inter-Lazio: numeri, statistiche e curiosità 2 ORE FA

Nadal: "Djokovic deve accettare le conseguenze delle sue decisioni"

I problemi della Juve

Dal guizzo di Mertens (con Szczesny e Matthijs De Ligt che, sulla linea, avrebbero potuto fare di più) al pari di Chiesa (complice Lobotka) l’ordalia è filata via aspra, imperfetta, dai tratti ambigui. Con le manovre del Napoli più strutturate, con i mordi e fuggi della Juventus più provvisori. E’ stato dall’1-1 in poi che Lorenzo Insigne, Diego Demme e Lobotka hanno preso in mano palleggio e ring. Alvaro Morata non ne aveva più: e non sarà mai uno squalo d’area. Pure Chiesa, al rientro, era sgonfio. L’ingresso di Paulo Dybala non ha rovesciato la trama. Aveva cominciato benino Manuel Locatelli, mentre Federico Bernardeschi è ripiombato, all’atto di scegliere fra tiro, dribbling o passaggio, nell’Amleto di troppi sospiri.

Ridate al Napoli i muscoli di Kalidou Koulibaly, Zambo Anguissa e Victor Osimhen, la dorsale della squadra, e il gioco tornerà martello e non solo pennello, come nell’ultima emergenza. E l’Insigne "canadese"? Il solito inno al "quasi" tutto. Specchio della Juventus, in compenso, restano le lune di McKennie, la cui polvere da sparo dovrebbe fornire un piccolo piano Marshall agli stenti dell’attacco. Che proprio piccoli non sono.

=== Per commentare o fare domande potete inviare una mail a roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il blog di Roberto Beccantini http://www.beckisback.it. ===

Allegri: "Morata resta. Gli ho detto 'Alvaro tu non ti muovi!'"

Serie A A rischio altre 3 partite: Toro, Udinese e Bologna ancora bloccate 3 ORE FA