Dal primo marzo si può tornare al 100% di capienza negli stadi e al 75 per cento nei palazzetti. C’è anche un’ipotesi più prudente che parla di un ritorno al regime autunnale, quello del 75% e del 60%. Ma a quanto si apprende, anche il ministro della salute Roberto Speranza si sarebbe finalmente dichiarato favorevole a una riapertura totale.. In Liga lo scorso weekend 100mila persone affollavano il Camp Nou di Barcellona per la sfida dei catalani all’Atletico Madrid , per non parlare della Premier League, che da inizio stagione è tornata allo stadio nella sua interezza e non si è mai fermata, nemmeno quando i casi di positività nel paese aumentavano eccome.