Il programma della 23esima giornata di Serie A in programma nel fine settimana rischia di essere zoppo. L'emergenza Covid, infatti, potrebbe comportare il rinvio di due delle partite in calendario, ovvero Inter-Venezia (sabato 22 gennaio alle 18 a San Siro) e Napoli-Salernitana (domenica 23 alle 15 al Maradona). In particolare, Inter-Venezia è in forte dubbio alla luce del focolaio che ha colpito i lagunari: la società veneta ha infatti reso noto che i positivi al Coronavirus sono addirittura 14 (si tratterebbe di 8 calciatori e 6 membri dello staff). Situazione decisamente critica anche in casa Salernitana dove i positivi sono 8 e altri tamponi verranno effettuati nella giornata di oggi, giovedì.

Il comunicato del Venezia

"Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid 19. In totale sono quindi 14 i positivi nel gruppo squadra. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario".

Cosa dice il nuovo protocollo Covid

Il nuovo protocollo Covid deliberato dalla Figc prevede che "con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del gruppo atleti venga bloccato l'intero gruppo squadra" e che "la rosa su cui calcolare la percentuale è di 25 calciatori". Tradotto: con 8 positivi si gioca, con 9 no.

