L'Italia si prepara a fronteggiare la quarta ondata di Covid con nuove misure. La Gazzetta dello Sport fa trapelare le prime indicazioni della cabina di regia del governo sulle restrizioni previste per le prossime settimane in tema di eventi pubblici. Sarà previsto l'obbligo di mascherina Ffp2, anche all'aperto e anche in zona bianca, per assistere agli eventi sportivi, partite di campionato comprese, oltre che per andare al cinema, a teatro o viaggiare sui mezzi di trasporto (al chiuso sarà vietato il consumo di cibi e bevande). Sembra, invece, scongiurata la possibilità di intervenire nuovamente sulla capienza degli stadi, che resta al 75%. Nel pomeriggio è previsto il Consiglio dei ministri che dovrà dare via libera al decreto con le nuove misure.

Le parole Sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali

"Sono soddisfatta della proposta, da me caldeggiata, discussa dalla cabina di regia di di adottare l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per assistere agli eventi sportivi. In attesa delle decisioni del Consiglio dei Ministri, mi rivolgo alle società sportive e agli organizzatori degli eventi affinché vengano intensificati i controlli per contrastare il propagarsi del contagio e scongiurare eventuali e conseguenti misure di restrizione".

