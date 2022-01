La 21a giornata di Serie A, inizialmente tutta in programma domenica 9 gennaio, potrebbe trasformarsi in un turno spezzatino alla luce dei verdetti dei ricorsi al Tar di Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte - avanzati dalla Lega Serie A contro i provvedimenti delle ASL di tre delle quattro regioni – che hanno liberato dalla quarantena i giocatori di Salernitana, Udinese e Torino. La Lega nel corso dell’intenso sabato, in cui all’unanimità i club hanno deciso anche l’autolimitazione a 5000 spettatori massimo per i turni di campionato in programma il 16 e il 23 febbraio, per permettere la regolare disputa di tutte le partite hanno deciso dei cambiamenti agli orari in programma.e Verona-Salernitana si svolgeranno come da programma nella giornata di domani, rispettivamente, alle 16:30 e alle 20:45., inizialmente pianificata alle 14:30 allo stadio “Grande Torino” slitta a lunedì 10 gennaio alle ore 17:00.