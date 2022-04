E’ allo studio un emendamento al Decreto crescita che potrebbe modificare la norma e il suo impatto sulla Serie A. Almeno per come la conosciamo attualmente. L’iniziativa portata avanti dal senatore del PD Tommaso Nannicini – scrive La Gazzetta dello Sport – vuole rivedere la norma che defiscalizza del 50% gli ingaggi degli atleti stranieri (o comunque dei non residenti in Italia da almeno due anni), ponendo uno sbarramento al di sotto dei 2 milioni lordi di stipendio annuo.

Sopra quella cifra le società manterrebbero ancora il loro importante vantaggio fiscale, mentre sotto la stessa cifra no. È evidente che se le grandi, a cui gli ingaggi multimilionari non mancano, potrebbero continuare a sorridere, per le medio-piccole sarebbe un colpo sicuramente più duro.

L’emendamento trova l’appoggio di FIGC e Assocalciatori e viene motivato così: “Per come ha trovato finora applicazione, il Decreto crescita genera effetti distorsivi depauperando la crescita dei talenti italiani. In questi giorni si parla molto di “azzurri, vivai e nuovi talenti” che non crescono per la nostra Nazionale: eliminare questa norma sarebbe già una prima positiva risposta alla crescita e allo sviluppo dei calciatori italiani nell’interesse generale di tutto il sistema calcistico nazionale”.

Berardi e Frattesi esultano per il gol in Sassuolo-Spezia - Serie A 2021/2022

Un provvedimento che sta già facendo discutere. Il documento, che dovrebbe essere valutato in Commissione nei prossimi giorni, è già stato inviato anche alla Lega Serie A. I club, venuti a loro volta a conoscenza, sarebbero già sul piede di guerra: delle 20 società, 14 si sarebbero già dette contrarie. Il rischio evidente infatti è che questo tipo di provvedimento finirebbe per aumentare il gap già esistente tra le grandi e le piccole, senza aiutare poi così molto, al tempo stesso, i giovani italiani. Almeno questo è ciò che sostiene l’AD del Bologna, Claudio Fenucci: “La rimozione del trattamento fiscale sul Decreto crescita sarebbe una risposta puramente demagogica a un problema di carattere strutturale, visto che con l’introduzione del provvedimento il minutaggio degli stranieri in Serie A è salito appena del 3%, dal 63 a 66%, in linea con il trend di crescita degli stranieri in tutti i campionati. Quindi non ha penalizzato i giovani italiani”.

Dello stesso parere il vicepresidente dell’Udinese, Stefano Campoccia: “Appare evidente un ingiustificato vantaggio fiscale per le società maggiori, le sole capaci di riconoscere retribuzioni già elevate ai propri calciatori. La norma così impostata impedirà ai club medio-piccoli di avere un pari trattamento e pari possibilità di successo sportivo destando molti profili di illegittimità costituzionale e gravi squilibri nella già critica situazione di equilibrio competitivo nella Serie A. Si finirebbe per mortificare aspetti sportivi e competitivi, con pericolose ricadute sul valore del campionato stesso”.

