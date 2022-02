Denis Zakaria, prime parole del centrocampista in conferenza stampa all’Allianz Stadium, Zakaria indosserà la maglia numero 28. E' arrivato il giorno di presentazione per fresco centrocampista svizzero che si veste di Bianconero dopo il super acquisto Vlahovic : Ecco ledel centrocampista in conferenza stampa all’, Zakaria indosserà la maglia numero

LA SCELTA JUVENTUS

Ad

"Ho scelto la Juventus perchè mi ha sempre fatto sognare ed è bello essere qui. Sono sicuro che questo sia il modo giusto di continuare la mia carriera; le prime impressioni sono state ottime e questo è un bel passo avanti per la mia carriera. Sono un combattente e voglio sempre migliorare ma sono anche consapevole che questo giorno è molto importante".

Calciomercato Ufficiale! Zakaria è un nuovo giocatore della Juventus IERI A 15:52

COLLOCAZIONE TATTICA

"Aumentare il numero dei gol e degli assist è sempre stato un mio obiettivo ed essere alla Juventus è una buona occasione per essere più efficace in quella zona di campo. Amo giocare in avanti ed essere aggressivo recuperando tanti palloni; penso d'essere un giocatore abbastanza completo".

CI SONO STATI ALTRI CLUB INTERESSATI?

"Mi aspettavo di lasciare il Borussia ma non subito, probabilmente più avanti però avere un Club come la Juventus che ti cerca non è cosa da tutti i giorni e quindi ho colto l'occasione. Spero di dare il mio contributo alla squadra".

31 gennaio 2022 - Denis Zakaria arriava alla Juventus dal Borussia Mönchengladbach. Foto di Filippo Alfero per Getty Images Credit Foto Getty Images

HA PARLATO CON ALLEGRI?

"Sia con il mister che con i compagni è stato tutto molto fluido e naturale, ci siamo trovati subito; mi ha detto cosa si aspetta da me, i primi movimenti da fare con e senza palla ma non abbiamo discusso ancora i dettagli ovviamente. La qualità, qui, è molto alta ma c'è una bellissima atmosfera".

SARESTI GIA' PRONTO A SCENDERE IN CAMPO?

"Onestamente sì, sto molto bene. Mi sono allenato due volte con i compagni, inizio a prendere le misure della squadra e se Mister Allegri ha bisogno di me io sono pronto a scendere in campo dal prossimo turno".

Se il mister ha bisogno di me, sono pronto.

MODELLI VIEIRA E POGBA

"Se devo pensare a qualcuno a cui ispirarmi penso a Patrick Vieira perchè mi è sempre piaciuto ma io sono Zakaria e cerco comunque il mio stile; su Pogba, sappiamo tutti il giocatore che è ed io spero di fare, qui alla Juventus, lo stesso suo successo".

ORGOGLIO SVIZZERO

"Sono molto orgoglioso di essere il terzo svizzero qui alla Juventus. La squadra preferita di mio padre era la Juventus e quindi conosco bene la sua storia e le sue vittorie, cercherò sicuramente di dare il meglio per la squadra".

Juventus, ecco Zakaria: l'arrivo al J Medical per le visite

Calciomercato Commisso: "Agenti Vlahovic disonesti, mi fermo a riflettere" 18 ORE FA