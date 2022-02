Inter-Milan di sabato ore 18, cima Coppi della 24a tappa, arriva dopo l'ammainabandiera di un mercato che ha mandato tutti fuori di testa. Lo stage azzurro e i fuochi sudamericani hanno allungato il "brodo" della vigilia. Eravamo rimasti al sofferto 2-1 dei campioni al Venezia e al barbosissimo 0-0 che il Diavolo aveva condiviso con Madama. La classifica è già un avviso di "garanzia": Inter, 53 e una partita in meno (con il Bologna, al Dall'Ara), Napoli e Milan 49. Quattro punti che, presto o tardi, potrebbero diventare sette. Una botte di ferro.

All'andata, ricordate?, finì 1-1. Rigore di Hakan Calhanoglu, autogol di Stefan De Vrij. Per la cronaca, e per la storia, ci fu un altro penalty: lo tirò Lautaro Martinez, lo parò, in bellezza, Ciprian Tatarusanu. E agli sgoccioli, per completezza d'informazione, Franck Kessié colpì un palo. Era il 7 novembre. Comandavano Napoli e Milan, a quota 32, con l'Inter a meno sette (25). A distanza di tre mesi è come se la trama avesse rovesciato il regista.

Hakan Calhanoglu esulta per il gol segnato nel derby Inter-Milan di novembre Credit Foto Getty Images

Simone Inzaghi ha prestato Stefano Sensi alla Sampdoria. In attesa del lungodegente Robin Gosens, fionda di sinistra, potrà contare su Felipe Caiçedo, panchinaro ad honorem, arruolato per parare i ricorrenti infortuni di Joaquin Correa. Le scadenze non danno tregua: derby, poi Roma in Coppa Italia sempre al Meazza, Napoli al Maradona e Liverpool ancora a San Siro. L'ultima Inter proprio brillante non era, ma vogliamo parlare del Milan? Non si può ridurne il disagio manifesto allo "svantaggio" di Marco Serra (scusate: e il rigore sciupato da Theo Hernandez?), nel famigerato harakiri con lo Spezia, e neppure ai problemi di "sonnolenza" evocati da Arrigo Sacchi. Da "San Gennaio" Stefano Pioli non ha ricavato nulla, a cominciare dal vice di Simon Kjaer. Non solo: se Kessié è rientrato dall'Africa e Fikayo Tomori ha ripreso ad allenarsi, Zlatan Ibrahimovic - o meglio: la fibra di Ibra - zoppica e smoccola: avvisate Olvier Giroud, grazie. Urge carne fresca. La flessione di gruppo risulta palpabile. Se la Juventus non tirò mai, quella sera, il Milan tirò poco. E non era certo una Juventus irresistibile.

Simone Inzaghi in panchina durante Inter-Juventus, finale di Supercoppa Italiana 2021-22 Credit Foto Getty Images

Molti indizi portano alla salute, indecente, del campo. Un derby giustificherebbe ben altre zolle. La capienza tornerà al 50 per cento, segno che il virus batte in ritirata. Il pronostico non può non baciare l'Inter, che Inzaghino dovrebbe presentare nell'assetto migliore, dalla coppia Edin Dzeko-LauToro in giù. Pioli, lui, si aggrappa all'orgoglio del branco, al recupero di geometrie che l'inverno ha sgualcito e, perché no, alla fitta agenda dei cugini. Rafael Leao costituisce una variante cruciale, così come il nerbo di Kessié, costato permettendo, nel ruolo di trequartista. Non rinnoverà ma serve, maledettamente.

Rafael Leao durante Milan-Genoa - Coppa Italia 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il derby, per comodità letteraria, sfugge agli algoritmi, ai calcoli, alle articolesse. In novanta minuti molto può succedere, anche quando gli equilibri scricchiolano. Il 23 gennaio sembra un secolo fa. Acquisti e cessioni ci hanno proiettato in una dimensione lontana, ostaggi di giudizi quasi radicali. Il calendario asimmetrico ha trasformato febbraio in uno snodo chiave, zavorrato com'è dal disgelo della Champions. Il Milan si trova di fronte a un bivio: giocarsi la carta estrema di riscossa o guardarsi indietro, ai confini del quarto posto, insidiato persino dalla "nuova" Juventus di Dusan Vlahovic. L'Inter, da parte sua, non ha di questi rovelli. È la più forte, e lo sa. I supplementari con Juventus (Supercoppa) ed Empoli (coppa domestica), lo 0-0 di Bergamo hanno ribadito quanto, a volte, il carattere e la rosa aiutino a smussare gli spigoli dell'usura.

Denzel Dumfries contro Theo Hernandez: fasce elastiche. Marcelo Brozovic o Sandro Tonali: la bussola del centrocampo indicherà la rotta. E l'esito: 2-1 per l'Inter?

