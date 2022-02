Dino Zoff nato dentro a un’altra guerra il 28 febbraio 1942. Così, sono 80. Non ditegli che è un monumento, non dategli del musone. Viene dal Friuli, terra di scosse e di Pier Paolo Pasolini, un intellettuale che fu troppo per non farsi troppi nemici. E’ un compleanno di guerra, visto l’inferno dell’Ucraina assediata , pernato dentro a un’altra guerra il 28 febbraio 1942. Così, sono 80. Non ditegli che è un monumento, non dategli del musone. Viene dal Friuli, terra di scosse e di Pier Paolo Pasolini, un intellettuale che fu troppo per non farsi troppi nemici.

Dino. Di mestiere portiere. Colpì Ezio Vendrame perché portava sempre in tasca un trafiletto di giornale con la cronaca di una partita in cui ne aveva presi sei. Uno dei più grandi del suo tempo, di tutti i tempi. Giocatore di Udinese, Mantova, Napoli Juventus, Nazionale. Allenatore dell’Olimpica, di Juventus, Lazio, Italia, ancora Lazio, Fiorentina. Presidente della Lazio di Sergio Cragnotti. L’unico italiano ad aver vinto sia l’Europeo sia il Mondiale. Si considera un “operaio specializzato”, si piazzava tra i pali come di fronte a una pressa. Finì sulla copertina di “Newsweek” e in un francobollo di Renato Guttuso. Ai suoi tempi, per i portieri i piedi erano necessari, non obbligatori. Vladimiro Caminiti, giornalista poeta, gli diede del “Conta-Dino”, giocando sulle parole e sulle origini: furono baruffe solcate e suggellate da una stima profonda.

Zoff ha sposato Anna, conosciuta a Mantova, ha un figlio, due nipoti. Vive a Roma, è “uscito” (di pugno?, di piede?) da uno strano virus che lo aveva immobilizzato, ha un debole per il Circolo Aniene (non per Giovanni Malagò, spero). Con 1,82, all’epoca, era uno dei più alti. Il ruolo ha poi invaso i 2 metri e si è molto allargato, penso ai muscoli di Peter Schmeichel, al tritolo di Gigi Buffon, agli alluci mobili di Manuel Neuer.

Dino Zoff insieme ad Enzo Bearzot, Getty Images Credit Foto Getty Images

Friulano di pasta, inglese di stile, tedesco di carrozzeria: se Marco Tardelli rimarrà prigioniero, nei secoli, dell’urlo del Bernabeu, Dino lo sarà del tiro da lontano di Arie Haan, in Argentina, della paratissima su Oscar , alla fine di una battaglia con il Brasile che, senza quel balzo, sarebbe stata la fine, e della “maledetta” di Felix Magath, ad Atene, la notte di Juventus-Amburgo, parabola sulla quale i processi continuano e le fazioni non smettono di scannarsi.

Per Gigi Riva , Ricky Albertosi parava “anche” l’impossibile, Zoff “solo” il possibile. Con la Juventus ha vinto un sacco - 6 scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa Uefa - e, da mister, una Coppa Uefa strappata alla Fiorentina di Roberto Baggio e una Coppa Italia sfilata, addirittura, al Milan olandese di Arrigo Sacchi. Da ct sfiorò l’Europeo del 2000, perso a Rotterdam, contro la Francia, per un golden-goal di David Trezeguet, che ci avrebbe poi risarcito al Mondiale del 2006, sbagliando l’unico rigore del tiebreak, sotto il cielo di Berlino.

E’ uno dei pochi ad aver rassegnato le dimissioni. Lo fece da commissario azzurro, dopo che Silvio Berlusconi l’aveva bacchettato per non aver fatto marcare Zinedine Zidane, nella finale, da un cagnaccio “alla” Ringhio Gattuso. Ecco: da Guttuso a Gattuso.

Dei giovani, promuove Alex Meret e Alessio Cragno. Nella storia del Pallone d’oro arrivò secondo, dietro a Johan Cruijff , nel 1973. Ogni volta che gli citano Enzo Bearzot, si commuove. L’11 luglio, a proposito, saranno 40 dal Mundial spagnolo: altro giro, altro regalo, altre interviste. Ha il vocione e la forza serena del capo tribù che presidia l’accampamento. Nelle respinte dei portieri - mi confidò - scorge una fuga dalle responsabilità. Meglio la presa: anche se, come la vita, più complicata, più rischiosa. Portieri furono Vladimir Nabokov, Albert Camus, Che Guevara, Julio Iglesias e persino papa Karol Wojtyla. Un lavoro sospeso fra il coraggio di aver paura e la paura di aver coraggio, in bilico tra ragione e istinto.

Dino Zoff, Mondiali 1982, Italia Credit Foto Getty Images

Quando giocava nel Mantova, travolse Omar Sivori e gli ruppe due costole. Dino, Omar. Si rividero, ne riparlarono: “Hombre - disse Omar - non ero incazzato con te perché mi avevi rotto due costole: ero incazzato con te perché mi avevi costretto a uscire in braccio a "quello là"”.(Heriberto Herrera, il fissato del “movimiento”, nemico giurato del cabezon).

Il portiere è un uomo solo, e a me sin da piccolo piacevano gli sport individuali”. Al diavolo le mezze misure, le mezze stagioni, le mezze frasi. Dino Zoff, goriziano di Mariano del Friuli. Il bacio a Bearzot, “subito dopo”, lo scopone aereo con Sandro Pertini. “Dura solo un attimo, la gloria” è il titolo della sua biografia (Mondadori, 2014), ma sono già ottant’anni. Il Var lo spaventa più della vecchiaia. E la scelta di fare il portiere non è stata un ripiego, un’emergenza. “”. Al diavolo le mezze misure, le mezze stagioni, le mezze frasi. Dino Zoff, goriziano di Mariano del Friuli. Il bacio a Bearzot, “subito dopo”, lo scopone aereo con Sandro Pertini. “” è il titolo della sua biografia (Mondadori, 2014), ma sono già ottant’anni.

Giovani di Internet, fidatevi: vi sareste alzati in piedi.

