sosta nazionali è un vero e proprio incubo per i Club di Serie A che i punti in palio sono sempre più importanti con il duo di testa Milan-Napoli a 32 punti e staccato di ben sette lunghezze dall'Inter che segue con 25 punti. In ritardo è la Juventus, ferma a 18 punti e ottava in classifica. Ma andiamo a vedere come stanno le infermerie delle 20 squadre di Serie A dopo la sosta nazionali. Da sempre, laè un vero e proprio incubo per i Club di Serie A che devono fare i conti con infortuni e noie muscolari dei propri giocatori; come se non bastasse,con il duo di testae staccato di ben sette lunghezze dall'che segue con. In ritardo è la, ferma ae ottava in classifica. Ma andiamo a vedere come stanno le infermerie delledopo la sosta nazionali.

ATALANTA

Gasperini dovrà fare i conti con importanti assenze al rientro per il campionato. La fascia sinistra dovrà fare a meno di Gosens almeno fino a inizio dicembre mentre quella destra vede ancora lontano il recupero di Hateboer, operato al piede. Da valutare le condizioni di Lovato, per Toloi (tornato anzi tempo dal ritiro azzurro di Coverciano) si prevede il ritorno in campo in questi giorni, dopo il problema agli adduttori.

INDISPONIBILI: Gosens (rientro per inizio dicembre), Lovato (da valutare), Hateboer (rientro per dicembre)

Gosens portato via dai medici dopo un infortunio durante Atalanta-Young Boys - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

BOLOGNA

Piange il Bologna che perde Bonifazi per una lesione muscolare al polpaccio, De Silvestri per un problema alla coscia e Kingsley fratturatosi al perone sinistra e il cui rientro è prevista non prima di metà febbraio. Da valutare, invece, le condizioni di Schouten ma permane pessimismo.

INDISPONIBILI: Bonifazi (da valutare), De Silvestri (rientro previsto per inizio dicembre), Kingsley (rientro per metà febbraio), Shouten (da valutare)

CAGLIARI

Situazione nera in casa cagliari che, oltre ad una classifica che piange, deve vedersela con i tanti infortunati. Ceter è indisponibile per una distrazione al polpaccio destro, Dalbert sta recuperando da una lesione al ginocchio sinistro e Walukiewicz ha un problema all'anca. A questi, si aggiunge anche il lontano recupero di Rog che si era rotto il crociato ad inizio stagione.

INDISPONIBILI: Ceter (rientro fine novembre), Dalbert (rientro fine novembre), Walukiewicz (Out contro il Sassuolo), Rog (rientro ad aprile)

IN DUBBIO: Carboni, Ceppitelli

Walter Mazzarri in piedi per la tensione durante Cagliari-Venezia - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

EMPOLI

Sorride Andreazzoli che può contare sull'intero organico per aggiungere ulteriori punti salvezza ad una classifica che si sta facendo interessante. Unico in dubbio è Viti per noie muscolari.

IN DUBBIO: Viti

FIORENTINA

Italiano, più che con gli infortuni, è alle prese con le squalifiche; mancheranno sicuramente, infatti, Martinez Quarta e Milenkovic. Per l'imminente sfida contro il Milan, sono in dubbio Pulgar per una distorsione alla caviglia e Nastasic per un problema al polpaccio.

SQUALIFICATI: Martinez Quarta, Milenkovic

IN DUBBIO: Pulgar, Nastasic

GENOA

C'è subito lavoro da fare per il neo entrato allenatore Schevchenko; Vanheusden non rientrerà prima di dicembre, Fares è da valutare così come Cassata che però dovrebbe saltare l'impegno ostico contro la Roma di Mourinho. Destro è alle prese con un piccolo problema al flessore e Maksimovic rientrerà per inizio dicembre.

INDISPONIBILI: Vanheusden (rientro per dicembre), Fares (da valutare), Cassata (da valutare), Destro (da valutare), Maksimovic (rientro per dicembre)

IN DUBBIO: Kallon e Caicedo

INTER

Stefan De Vrij . In dubbio ma recuperabili anche Bastoni e Dzeko per noie muscolari. Si prepara Simone Inzaghi ad accorciare il terreno rispetto al duo di testa Milan-Napoli. E l'occasione è ghiotta visto che ci sarà l'Inter ad affrontare il Napoli di Luciano Spalletti. Unica assenza che però pesa come un macigno nel pacchetto difensivo: per un risentimento muscolare agli adduttori . In dubbio ma recuperabili ancheper noie muscolari.

INDISPONIBILI: De Vrij (rientro previsto per settimana prossima)

IN DUBBIO: Dzeko, Bastoni

Stefan De Vrij, Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

JUVENTUS

Non dovrà più sbagliare la Juventus di Max Allegri che deve assolutamente arrivare, almeno, tra le prime quattro. Non facile è la situazione in infermeria con Chiellini out contro la Lazio e De Sciglio da valutare. Al duo difensivo, si potrebbe aggiungere anche Bernardeschi (che ha accusato un problema all'adduttore e al 99% non ci sarà sabato all'Olimpico contro la Lazio). Tutta da valutare invece la situazione di Bentancur e Dybala, che anticiperà il suo rientro in Italia e mercoledì nella notte italiana non sarà nemmeno in panchina nel Superclasico Argentina-Brasile. Nelle prossime ore lo staff bianconero valuterà lo stato dell'infiammazione per capire se l'attaccante potrà essere a disposizione per il match contro l'ex Sarri, oppure no.

INDISPONIBILI: Chiellini (out 10 giorni), De Sciglio (out 10 giorni)

IN DUBBIO: Bernardeschi, Dybala, Bentancur

L'esultanza in stile Platini di Paulo Dybala durante Juventus-Zenit - Champions League 2021-22 Credit Foto Imago

LAZIO

La squadra di Sarri si prepara al big match contro la Juventus e tutta la situazione ruota intorno all'uomo chiave: Ciro Immobile. La punta italiana ha saltato le partite con la Nazionale ma sta facendo di tutto per tornare a disposizione e vuole esserci. Indisponibili Lazzari per un problema al polpaccio sinistro e Marusic, positivo al Covid.

INDISPONIBILI: Lazzari (rientro per fine novembre), Marusic (positivo al Covid)

IN DUBBIO: Immobile

MILAN

Riprende la marcia del Milan che, ad ora, sta disputando un grande campionato. Dopo la sosta, ad attendere il diavolo c'è la Fiorentina e mister Pioli dovrà fare a meno di Plizzari, Calabria, Castillejo e, ancora per un paio di mesi, del portiere titolare Maignan. In dubbio ci sono Ballo-Tourè e Romagnoli, entrambi da valutare.

INDISPONIBILI: Plizzari (rientro per fine dicembre), Calabria (rientro per inizio dicembre), Castillejo (da valutare), Maignan (rientro per fine dicembre)

IN DUBBIO: Ballo-Tourè, Romagnoli

Alessio Romagnoli indossa la maglia del Milan dal 2015 Credit Foto Getty Images

NAPOLI

Situazione positiva in casa azzurra con quasi tutto l'organico a disposizione. Da monitorare la situazione di Manolas, mentre dovrebbero essere fuori per la gara con l'Inter sia Malcuit che Demme, quest'ultimo positivo al Covid.

INDISPONIBILI: Malcuit (7 giorni di stop), Demme (positivo al Covid)

IN DUBBIO: Manolas

ROMA

Piove sul bagnato in casa giallorossa per via di una classifica e un momento difficile e per i gravi infortuni. Se Kumbulla è da valutare, Spinazzola prosegue il suo programma di recupero e proverà a rientrare per dicembre. Vina e Calafiori sono alle prese con piccole noie muscolari ed è facile che saltino il Genoa.

INDISPONIBILI: Kumbulla (stop di 7 giorni), Spinazzola (rientro per metà dicembre), Vina (stop di 10 giorni), Calafiori (stop di 10 giorni)

IN DUBBIO: Pellegrini L.

SALERNITANA

Salernitana quasi al completo con le eccezioni di Ruggeri che starà a riposo in vista del match contro la Sampdoria, Capezzi che ha subito un trauma distorsivo al ginocchio e Mamadou Coulibaly, da valutare in vista della partita contro i blucerchiati. Colantuono invece ritrova Lassana Coulibaly che partirà titolare.

INDISPONIBILI: Ruggeri (out 7 giorni), Capezzi (rientro per fine dicembre)

IN DUBBIO: M.Coulibaly

SAMPDORIA

Poche assenze ma importanti in casa Samp: Adrien Silva è squalificato mentre Damsgaard è alle prese con fastidi muscolari alla coscia e potrebbe tornare addirittura tra un mese. Vieira ha subito una frattura al piede ed è out nel match contro la Salernitana.

SQUALIFICATI: Adrien Silva

INDISPONIBILI: Damsgaard (rientro tra un mese), Vieira (out 10 giorni)

SASSUOLO

Tanti dubbi in casa Sassuolo con Djuricic alle prese con un risentimento muscolare alla coscia destra e Boga che, negli ultimi giorni, ha sofferto di noie fisiche. Sicuro assente Obiang, malato di broncopolmonite.

INDISPONIBILI: Obiang (da valutare)

IN DUBBIO: Djuricic, Boga

SPEZIA

Situazione non ottima in casa Spezia che deve fare i conti con la squalifica di Nikolaou e numerosi infortuni: Leo' Sena dovrebbe rientrare a Dicembre, Agudelo ha una frattura al V metatarso del piede destro ed è out ancora una decina di giorni e Bourabia rientra a fine novembre.

SQUALIFICATI: Nikolaou

INDISPONIBILI: Leo' Sena (rientro a dicembre), Agudelo (out 10 giorni), Bourabia (rientro a fine novembre)

TORINO

Tanti dubbi in casa Toro: Ricardo Rodriguez è probabile assente nel prossimo match per noie fisiche, in dubbio Ansaldi, Praet e Mandragora per piccoli problemi fisici.

INDISPONIBILI: R.Rodriguez (out 7 giorni)

IN DUBBIO: Ansaldi, Praet, Mandragora

Ricardo Rodriguez - training Torino - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

UDINESE

Dubbi, squalifiche e indisponibili per Gotti che dovrà fare a meno di Makengo (squalificato) e Pussetto (out 7 giorni per un problema al ginocchio). Da valutare, invece, Samir e Arslan.

SQUALIFICATI: Makengo

INDISPONIBILI: Pussetto (out 7 giorni)

IN DUBBIO: Samir, Arslan

VENEZIA

Clima favorevole in casa Venezia che può contare sull'intero organico a disposizione fatta eccezione per Fiordilino che dovrebbe averne ancora per un paio di settimane.

INDISPONIBILI: Fiordilino (rientro per fine novembre)

VERONA

Tante assenze per una delle squadre più in forma del campionato tra squalifiche e infortuni. Mister Tudor dovrà rinunciare a Bessa e Kalinic dato il cartellino rosso preso nella precedente partita; Frabotta ha un problema al tendine d'Achille e rientra per gennaio mentre i giocatori in dubbio sono Ilic e Lazovic, alle prese con fastidi muscolari.

SQUALIFICATI: Bessa, Kalinic

INDISPONIBILI: Frabotta

IN DUBBIO: Ilic, Lazovic

