Empoli-Atalanta, match valido per la 8a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Castellani di Empoli domenica 17 ottobre alle ore 15.

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Di Francesco. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Furlan, Pinamonti, Ricci

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Lovato, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djimsiti, Gosens, Hateboer, Pessina

Empoli-Atalanta, dove vederla in tv e streaming

La sfida Empoli-Atalanta verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

L’ultimo incontro in Serie A tra Empoli e Atalanta, dell’aprile 2019, è stato lo 0-0 con più tiri tentati da quando il dato è a disposizione (2004/05): 50 conclusioni totali, di cui 47 dell’Atalanta.

Bilancio in equilibrio nelle nove sfide tra Empoli e Atalanta in casa dei toscani in Serie A: tre vittorie per parte e tre pareggi – l’Empoli ha vinto nelle uniche tre partite in cui ha trovato il gol.

L’ultimo pareggio dell’Empoli in Serie A risale all’aprile 2019, proprio contro l’Atalanta: da allora per i toscani sei vittorie e sette sconfitte – in questo campionato in particolare gli azzurri hanno ottenuto tre successi e quattro sconfitte e sono arrivati all’ottava gara stagionale di Serie A senza pareggi solamente nel 1986/87.

L’Empoli ha subito almeno due gol in tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A, solo una volta è arrivato a cinque gare interne di fila con almeno due reti subite nel torneo: nel 2002, in due stagioni distinte però.

L’Atalanta ha ottenuto un punto nelle ultime due partite di campionato e non rimane tre gare di fila senza successi da novembre 2020, quando la striscia iniziò con un pareggio contro l’Inter come in questo caso.

L’Atalanta non perde in trasferta da marzo in Serie A (1-0 v Inter), da allora per i bergamaschi sei vittorie e tre pareggi – nel periodo successivo all’ultima sconfitta solamente Napoli (nove) e Milan (otto) hanno registrato più successi in gare esterne rispetto ai nerazzurri.

Atalanta ed Empoli sono due delle cinque squadre che non hanno ancora segnato un gol di testa in questo campionato – i bergamaschi inoltre sono con Napoli e Sampdoria tra le tre squadre a non aver concesso nemmeno una rete con questo fondamentale, mentre l’Empoli ne ha subita solamente una.

L’Atalanta è una delle uniche tre squadre contro cui Federico Di Francesco ha segnato più di un gol in Serie A: una delle due reti del classe ‘94 dell’Empoli è arrivata nell’ultima sfida casalinga contro i bergamaschi, al Paolo Mazza con la maglia della SPAL (agosto 2019).

L’attaccante dell’Atalanta Duván Zapata ha realizzato tre gol nelle prime tre sfide contro l’Empoli in Serie A, due in due gare con l’Udinese e una con il Napoli, mentre è rimasto a secco di reti contro i toscani nelle quattro più recenti, incluse le ultime due in maglia Atalanta.

Il fantasista dell’Atalanta Josip Ilicic ha realizzato quattro gol contro l’Empoli in Serie A, grazie a due doppiette, entrambe arrivate al Carlo Castellani con la maglia della Fiorentina, nel 2015 e nel 2016 (la sua ultima marcatura multipla in viola nel massimo campionato).

