Empoli-Genoa, match valido per la 12a giornata di Serie A, è in programma venerdí 5 novembre alle 20.45 allo stadio Castellani di Empoli.

Probabili formazioni

Ad

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. All. Andreazzoli

Serie A Le pagelle di Sassuolo-Empoli 1-2: Scamacca delude, bene Henderson 31/10/2021 A 16:41

Squalificati: Stojanovic

Indisponibili: Furlan

Genoa (4-3-3): Sirigu; Cambiaso, Vasquez, Masiello, Criscito; Behrami, Badelj, Rovella; Pandev, Caicedo, Kallon. All. Ballardini

Squalificati:

Indisponibili: Bani, Vanheusden, Cassata, Maksimovic, Hernani, Fares, Destro

Empoli-Genoa, dove vederla in tv e streaming

La sfida Empoli-Genoa verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statstiche Opta

Dopo essere rimasto imbattuto nei primi cinque incontri di Serie A contro il Genoa (2V, 3N), l’Empoli ha perso quattro degli ultimi cinque contro i liguri (1N), inclusi i tre più recenti.

Il Genoa ha trovato il successo in due delle cinque sfide di Serie A al Castellani contro l’Empoli (2N, 1P): le due vittorie sono arrivate nelle ultime due gare in Toscana (l’ultima 1-3 con Prandelli in panchina nel gennaio 2019).

Era dalla stagione 2006/07 (15 anche in quel caso) che l’Empoli non collezionava almeno 15 punti nelle prime 11 partite di Serie A ed era dalla stagione 2002/03 (18 in quel caso) che i toscani non segnavano almeno 16 gol a questo punto del torneo.

In quattro delle ultime cinque stagioni (inclusa questa) il Genoa ha collezionato appena otto o meno punti nelle prime 11 partite di campionato e a fine anno ha sempre comunque mantenuto la categoria.

Dalla metà di settembre ad oggi, il Genoa è la squadra che ha collezionato più pareggi (cinque) nei maggiori cinque campionati europei: il Grifone ha infatti terminato in parità cinque delle ultime sette giornate di Serie A (2P).

L’Empoli ha conquistato solo tre dei suoi 15 punti in casa (alla pari proprio del Genoa è il rendimento casalingo peggiore di questo campionato): i toscani hanno infatti perso in cinque delle sei partite di questa Serie A disputate al Castellani (1V).

L’Empoli è rimasto, al pari dello Spezia, una delle due squadre che non hanno ancora trovato il gol di testa in questo campionato, mentre il Genoa, oltre ad averne segnati sette di testa (meno solo dell’Inter), è la formazione che ha incassato più gol con questo fondamentale (otto).

Solo Spezia (64) e Sampdoria (60) hanno subito più tiri nello specchio di Empoli (59) e Genoa (57) in questa Serie A; quella toscana è anche la seconda formazione per tiri subiti in generale finora (173), dietro al solo Cagliari.

Con un gol Andrea Pinamonti potrebbe diventare il primo giocatore dei maggiori cinque campionati europei nato dopo l’1/1/1999 ad aver segnato almeno cinque reti in un massimo torneo con tre maglie differenti: al momento cinque con il Frosinone, cinque con il Genoa e quattro con l’Empoli.

Felipe Caicedo ha segnato un gol decisivo nell’unico match di Serie A in cui ha affrontato l’Empoli: con la maglia della Lazio nell’1-0 del febbraio 2019 (rete su rigore, il primo dei due trasformati nel massimo campionato dall’ecuadoregno).

Fantacalcio: i consigli per la 12a giornata di Serie A

Serie A Genoa-Venezia 0-0, le pagelle: Sirigu provvidenziale 31/10/2021 A 16:31