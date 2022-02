Dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Villarreal nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League, la Juventus si rituffa nel clima campionato ed è di scena allo stadio Castellani contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Calcio d'inizio alle ore 18.05. Arbitra Fabio Maresca della sezione di Napoli. In considerazione della doppia frenata di Milan Inter , che sabato non sono andate oltre il pari rispettivamente contro Udinese e Genoa, i bianconeri di Allegri hanno una ghiotta occasione per accorciare sulle squadre davanti: in caso di successo al Castellani, infatti, la Juve si porterebbe a -7 dalla vetta attualmente occupata dal Milan, che guida a +2 sull'Inter ma rispetto ai nerazzurri ha una partita in più. Di fronte avrà un Empoli a caccia di punti e che in campionato non vince addirittura dallo scorso 12 dicembre (1-0 a Napoli). Nel match d'andata, disputato il 28 agosto 2021 all'Allianz Stadium, i toscani vinsero a sorpresa 1-0 grazie a un gol firmato da Leonardo Mancuso, ora in prestito al Monza.