Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. All. Andreazzoli

Ad

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Haas, Marchizza, Verre

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Kean. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alex Sandro, Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, De Winter, Dybala, Kaio Jorge, McKennie, Rugani

Empoli-Juventus, dove vederla in tv e streaming

La sfida Empoli-Juventus verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Dopo il successo per 1-0 nella gara d'andata, l'Empoli potrebbe restare imbattuto per due partite consecutive nella stessa Serie A contro la Juventus per la seconda volta nella sua storia, dopo la stagione 1998/99 (1V, 1N) - i bianconeri non perdono le due sfide stagionali contro una formazione neopromossa dal 2012/13 (v Sampdoria).

Nonostate il successo nella sfida dello scorso agosto, l'Empoli ha segnato soltanto quattro reti nelle ultime 13 gare di Serie A contro la Juventus, non trovando mai più di una rete a partita nel parziale - l'ultima occasione in cui i toscani hanno realizzato più di un gol contro i piemontesi risale al pareggio per 3-3 del gennaio 2004.

La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro l'Empoli, dopo che aveva vinto quattro delle precedenti otto (2N, 2P) - l'ultimo successo interno per i toscani risale all'aprile 1999, 1-0 timbrato da Stefano Bianconi.

L'Empoli non vince da nove partite di Serie A, la sua striscia più lunga senza successi da novembre 2018 (10, sempre sotto la guida di Andreazzoli) - inoltre i toscani potrebbero restare a secco di reti per due incontri di fila nel massimo campionato per la prima volta dal dicembre 2018.

La Juventus è imbattuta da 12 partite di Serie A, eguagliata la miglior striscia della scorsa stagione sotto Andrea Pirlo, e a due gare di distanza dalle 14 consecutive con Sarri nel 2019/20.

Se da una parte l'Empoli è la squadra che ha incassato più tiri nello specchio nella Serie A in corso (150), dall'altra solo il Torino (72) ne ha subiti meno della Juventus (79) finora - i toscani sono, al pari della Salernitana, la peggior difesa del primo quarto d'ora di partita (11 gol presi) e più in generale dei primi tempi (26).

Questa sfida vedrà afforntarsi la squadra che ha subito più gol in seguito a interruzioni alte di gioco avversarie (l'Empoli, otto) e una delle due a non aver ancora incassato alcuna rete da queste situazioni di gioco (la Juventus, al pari del Torino).

Con una rete, Andrea Pinamonti diventerebbe il nono giocatore nella storia dell'Empoli ad andare in doppia cifra di gol in una singola stagione di Serie A, tuttavia sarebbe il più giovane a riuscirci - l'attaccante dell'Empoli ha sfidato solo una volta la Juventus in una partita interna di campionato, trovando la rete con la maglia del Genoa al Ferraris nel giugno 2020.

Dopo essere rimasto a secco di gol e assist nelle sue prime 12 partite di Serie A contro squadre neopromosse, Dusan Vlahovic ha preso parte a nove reti nelle ultime sette partite disputate contro formazioni provenienti dalla cadetteria (otto centri e un passaggio vincente per il serbo nel parziale).

Dusan Vlahovic ha già segnato una rete nel girone d’andata contro l’Empoli al Castellani, con la maglia della Fiorentina - solo un giocatore nella storia della Serie A ha trovato il gol con due maglie diverse nello stesso campionato contro i toscani, Krzysztof Piatek nel 2018/19 (Genoa e Milan), ma nessuno ci è riuscito nelle due sfide fuori casa.

