EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Haas, Marchizza, Tonelli

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Squalificati: Koulibaly

Indisponibili: Juan Jesus, Lobotka

La sfida Empoli-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

L’Empoli ha vinto negli ultimi due confronti in campionato contro il Napoli (2-1 nell’aprile 2019 e 1-0 nel match d’andata), ma non è mai riuscito a battere i campani due volte nel corso dello stesso torneo di Serie A.

Il Napoli ha vinto solo una volta nelle otto trasferte di Serie A giocate in casa dell’Empoli (successo per 3-2 il 19 marzo 2017): nel bilancio generale in Toscana anche tre vittorie empolesi e quattro pareggi.

L’Empoli sta vivendo la sua peggior striscia senza successi in Serie A (16 partite senza vittoria, 8N, 8P): quella toscana è la formazione che aspetta da più tempo la vittoria nei maggiori cinque campionati europei 2021/22 e quindi l’unica che da metà dicembre ad oggi non ha mai vinto.

L’Empoli non ha mai vinto nel girone di ritorno di questo campionato (7N, 7P): nessuna squadra nella storia della Serie A si è mai salvata non vincendo nemmeno una partita nel girone di ritorno (l’ultima a registrare zero vittorie fu il Pescara 2012/13).

Il Napoli in trasferta vanta il miglior rendimento del campionato in corso (37 punti conquistati in 16 gare, esattamente come il Milan): i campani fuori casa hanno perso solo una volta (in casa dell’Inter a novembre) e viaggiano a una media punti di 2.31 a match, ben superiore rispetto all’1.76 fatto finora registrare in casa.

Con il rigore ricevuto contro la Roma, il Napoli ha registrato il suo record di rigori ricevuti in un singolo torneo di Serie A nell’era De Laurentiis (12 nel campionato 2021/22): gli azzurri sono primatisti nei maggiori cinque campionati europei in corso in questa statistica; l’Empoli invece è, invece, al pari del Sassuolo una delle due squadre ad aver calciato più rigori in questo campionato senza nemmeno sbagliarne uno (sette entrambe).

L’Empoli ha subito quattro degli ultimi sette gol in Serie A con tiri da fuori area (nessuno su punizione diretta), mentre il Napoli rimane la formazione ad aver realizzato più gol da fuori escludendo le punizioni dirette (11 reti dalla distanza).

Aurelio Andreazzoli, che è stato a lungo il vice di Luciano Spalletti tra Udinese e Roma, ha vinto tre delle quattro gare da allenatore contro il Napoli in Serie A (1P): tra le formazioni affrontate almeno quattro volte nel massimo torneo, solo contro la Fiorentina (80%) vanta una percentuale di successi più alta che contro i campani (75%).

Se escludiamo i calci di rigore e la stagione 2009/10 (una presenza sola), questo è il campionato di Serie A in cui Lorenzo Insigne ha segnato di meno (una sola rete, visto che ben otto centri in questo torneo sono arrivati dal dischetto).

Piotr Zielinski (31) e Szymon Zurkowski (30) sono due dei tre centrocampisti polacchi con almeno 30 presenze nei maggiori cinque campionati europei 2021/22 (l’altro è Przemyslaw Frankowski del Lens); mentre Zielinski non segna da dicembre, l’ultima marcatura nella competizione di Zurkowski è arrivata contro la Juventus lo scorso febbraio.

