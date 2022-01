Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Ismajli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Di Francesco, Haas, Parisi

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Sergio Oliveira,Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, Afena-Gyan; Abraham. All. Mourinho

Indisponibili: Darboe, Diawara, Pellegrini, Spinazzola

Empoli-Roma, dove vederla in tv e streaming

La sfida Empoli-Roma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L’Empoli ha perso 19 delle 27 sfide contro la Roma in Serie A (3V, 5N), solo contro l’Inter (21) i toscani hanno registrato più sconfitte nel massimo campionato.

La Roma è imbattuta da 11 gare di campionato contro l’Empoli (8V, 3N), l’ultimo successo dei toscani risale al febbraio 2007: 1-0 grazie alla rete di Nicola Pozzi al Castellani.

Le tre vittorie dell’Empoli contro la Roma in Serie A sono tutte arrivate in casa dei toscani – i giallorossi però hanno ottenuto sette successi in trasferta nella competizione contro gli azzurri (3N), segnando il doppio delle reti (20 v 10).

L’Empoli ha alternato un pareggio ad una sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato (3N, 2P) – 1-1 nella gara più recente contro il Venezia; l’ultima volta che ha infilato una striscia più lunga di match senza vittoria in Serie A risale al febbraio 2019 (otto in quel caso).

A partire dalla scorsa stagione di Serie A, solo lo Spezia (17) ha perso più partite fuori casa della Roma in Serie A: 16 sconfitte in 29 match (9V, 4N); i giallorossi sono anche l’unica formazione a non aver ancora pareggiato in trasferta in questo campionato (4V, 6P).

Le prime 15 gare di Aurelio Andreazzoli da allenatore in Serie A sono arrivate alla guida della Roma tra febbraio e maggio 2013 (8V, 4N, 3P), registrando in media 1.9 punti a partita.

La Roma è la squadra che in questo campionato ha schierato più giocatori nati dal 2002 in avanti in questo campionato (sei: Keramitsis, Volpato, Afena-Gyan, Calafiori, Bove, Zalewski), mentre l’Empoli ne ha schierati solamente due (Asllani e Viti).

Sia Andrea Pinamonti che Patrick Cutrone hanno segnato due gol contro la Roma in Serie A, contro nessuna squadra hanno fatto meglio nel torneo – il primo li ha realizzati nel febbraio e agosto 2019, il secondo nel febbraio e agosto 2018.

Sérgio Oliveira potrebbe diventare solo il terzo giocatore a segnare in entrambe le prime due partite con la maglia della Roma in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Cristian Chivu nel 2003 e Stephan El Shaarawy nel 2016.

La prima delle quattro doppiette di Stephan El Shaarawy con la maglia della Roma in campionato è arrivata contro l’Empoli, al Castellani nel febbraio 2016. In generale, il classe ’92 ha preso parte a quattro reti in cinque sfide contro i toscani con i giallorossi in Serie A (tre gol e un assist).

