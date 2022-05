Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asslani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Haas, Marchizza, Tonelli

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Kastanos, L. Coulibaly, Ederson, Ruggeri; Verdi, Djuric. All. Nicola

Squalificati: Bohinen, Ribéry

Indisponibili: Ranieri

La sfida Empoli-Salernitana verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Bilancio in perfetto equilibrio nei tre precedenti in Serie A tra Empoli e Salernitana: una vittoria per parte e un pareggio, con il successo dei toscani nella gara d’andata di questo campionato, lo scorso 23 ottobre per 4-2.

La Salernitana ha vinto l’unica trasferta disputata in Serie A contro l’Empoli: 3-2 al Castellani il 14 febbraio 1999, grazie alla prima tripletta nel massimo campionato di Marco Di Vaio.

Nelle ultime sei sfide tra due squadre neopromosse in Serie A, solo una volta la formazione ospitante ha vinto: la Salernitana contro il Venezia 2-1 lo scorso 5 maggio (2N, 3P).

Dopo le sconfitte contro Torino e Inter, l’Empoli potrebbe perdere tre partite di fila in Serie A per la prima volta dal dicembre 2018 (quattro in quel caso).

La Salernitana è rimasta imbattuta in sei partite consecutive per la prima volta nella sua storia in Serie A (4V, 2N). In più, a partire dall’arrivo di Davide Nicola (15 febbraio) i campani hanno guadagnato 17 punti in 13 match di campionato, occupando la 10ª posizione in classifica nel periodo.

L’Empoli è la prima squadra nella storia della Serie A ad aver subito ben 43 gol in match casalinghi in una singola stagione di Serie A - il record precedente era di 42, registrato dal Pescara nel 2012/13.

Sfida tra le due squadre che hanno subito più gol in questo campionato: Salernitana (73) e Empoli (69); a partire da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05), solo due delle 17 squadre che avevano incassato almeno 69 reti a due gare dalla fine della stagione sono riuscite a salvarsi (Spezia nel 2020/21 e Cagliari nel 2016/17).

Andrea Pinamonti ha realizzato 13 gol in questo campionato, era dalla stagione 2014/15 che un giocatore under 23 non segnava così tanto per una squadra neopromossa in Serie A (Paulo Dybala con il Palermo in quel caso). In più, la prima delle due doppiette nel torneo del classe ‘99 è stata realizzata proprio contro la Salernitana lo scorso 23 ottobre.

Federico Bonazzoli (nove reti in questo campionato) potrebbe diventare il 3° calciatore ad andare in doppia cifra di gol in una singola stagione di Serie A nella storia della Salernitana, dopo Marco Di Vaio (12 marcature nel 1998/99) e Renzo Merlin (10 nel 1947/48).

Dopo i gol contro Venezia e Cagliari, Simone Verdi potrebbe segnare in tre presenze di fila per la seconda volta in carriera in Serie A, dopo il settembre 2016 con la maglia del Bologna.

