Empoli-Sassuolo, match valido per la 21esima giornata di Serie A 2021-22, è terminato sul punteggio di 1-5. L'incontro è stato arbitrato da Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Per i neroverdi di Dionisi sono andati a segno Berardi su rigore, Raspadori e Scamacca, questi ultimi autori di una doppietta a testa. Di Henderson l'unico gol della formazione toscana allenata da Andreazzoli. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Le pagelle dell'Empoli

Serie A Show del Sassuolo: Empoli travolto 5-1 al Castellani 3 ORE FA

Guglielmo VICARIO 6 - Nonostante i 5 gol subit è uno dei migliori dei suoi: le sue parate, soprattutto in avvio, tengono la partita in equilibrio fino all'ultima mezz'ora.

Petar STOJANOVIC 5,5 - Bene dalla metà campo in su, in fase difensiva decisamente rivedibile.

Mattia VITI 4 - Nel momento di maggior sforzo offensivo per trovare il 2-2, lascia i suoi in dieci per un'ingenuità davvero clamorosa. E il Sassuolo ringrazia.

Ardian ISMAJLI 5 - In difficoltà dall'inizio alla fine: per vie centrali il Sassuolo fa quello che vuole, soffre in particolare la mobilità e la rapidità di Raspadori.

Riccardo MARCHIZZA 5 - Troppo timida la sua opposizione su Berardi. Andreazzoli lo lascia negli spogliatoi all'intervallo per un problema fisico.

dal 46' Lorenzo TONELLI 4,5 - Imperdonabile lo svarione da cui nasce l'1-3 di Scamacca, il gol che in pratica scrive la parola fine per le speranze di rimonta dell'Empoli.

Liam HENDERSON 6 - Indirizza la partita commettendo il fallo da rigore su Berardi, poi si fa perdonare segnando il gol del provvisorio 1-1. Uno dei pochi a salvarsi tra i suoi.

Leo STULAC 5 - Pomeriggio decisamente incolore per lui: non si vede mai né in fase di contenimento, né quando si tratta di costruire.

dal 46' Samuele RICCI 5,5 - Entra con un buon piglio mettendo ordine in mezzo al campo, nel finale perde la bussola come tutti i suoi compagni di squadra.

Szymon ZURKOWSKI 5 - Bocciatura netta anche per lui: si vede troppo poco e viene irretito nella morsa dei centrocampisti di Dionisi.

dal 64' Riccardo FIAMOZZI 5,5 - Entra con il compito di rintuzzare gli assalti del Sassuolo, ma paga a caro prezzo l'inferiorità numerica e fa quel che può, cioè poco.

Nedim BAJRAMI 5,5 - Qualche spunto, qualche intuizione, ma troppo poco per meritarsi la sufficienza.

Federico DI FRANCESCO 5,5 - Mezz'ora di nulla o quasi, poi deve lasciare il campo per un problema fisico. Giornataccia.

dal 30' Patrick CUTRONE 5,5 - Ha grinta e corre su tutti i palloni, d'accordo: ma quando si tratta di concludere lascia molto a desiderare.

Andrea PINAMONTI 5 - Sbaglia un gol non impossibile con una girata alta di testa da buona posizione e per il resto si vede pochissimo. Costretto spesso a uscire dall'area per trovare qualche pallone.

dal 77' Kristjan ASLLANI s.v. - In campo quando ormai la partita è stra-decisa, non giudicabile.

All.: Aurelio ANDREAZZOLI 5 - Forse la peggiore prestazione stagionale del suo Empoli, surclassato in tutto e per tutto dal Sassuolo. Anche il pareggio di Henderson era stato frutto più della casualità che di una reazione vera e propria della squadra.

Georgios Kyriakopoulos e Petar Stojanovic - Empoli-Sassuolo - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 - Non particolarmente reattivo sul gol di Henderson, poi però se la cava senza problemi. Bella la respinta in corner sul destro di Pinamonti.

Jeremy TOLJAN 6 - Prestazione positiva, ma mezzo voto in meno per il pasticcio nel finale quando regala palla a Henderson con un disimpegno errato.

Vlad CHIRICHES 6,5 - Padrone della difesa, i palloni vaganti sono tutti suoi. Ottima prova.

dal 77' Kaan AYHAN s.v. - In campo poco più di un quarto d'ora quando ormai la partita è decisa, ingiudicabile.

Gian Marco FERRARI 6.5 - Attento in marcatura, concentrato fino alla fine. Va anche vicino al gol in una proiezione offensiva nel primo tempo.

ROGERIO 6,5 - Copre bene la corsia di sinistra non rinunciando a qualche sortita in avanti. Brillante.

dal 77' Mert MULDUR s.v. - Un quarto d'ora di ordinaria amministrazione sulla fascia sinistra.

Maxime LOPEZ 6,5 - Motorino inesauribile in mezzo al campo, tatticamente molto prezioso. Mezzo voto in meno per l'incertezza da cui nasce il gol dell'Empoli.

Abdou HARROUI 6 - Buon primo tempo, poi esaurisce le energie e Dionisi giustamente lo toglie per dare un po' di vivacità in più in mezzo al campo.

dal 61' Davide FRATTESI 6,5 - In mezz'ora fa in tempo a mettere grande apprensione tra i difensori dell'Empoli e a confezionare l'assist per il pokerissimo di Scamacca.

Domenico BERARDI 7 - Sblocca il risultato su rigore e serve a Scamacca il più facile dei palloni per il 3-1. Rimedia un'ammonizione evitabile che lo costringerà a saltare la prossima partita contro il Verona.

dall'89' RUAN s.v. - In campo per una manciata di minuti, non giudicabile.

Giacomo RASPADORI 7,5 - Il gol del 2-1 è una prodezza strepitosa: sterzata al limite e destro a giro nell'angolino. Nel finale si toglie la soddisfazione di firmare la doppietta. Gioca molto con i compagni partecipando alla manovra. Bravissimo.

Georgios KYRIAKOPOULOS 6,5 - Schierato esterno d'attacco a sinistra, ripaga la fiducia di Dionisi con una prestazione intelligente e concreta garantendo una buona spinta.

Gregoire DEFREL 5,5 - Il suo lavoro di raccordo è prezioso, senza dubbio: ma negli ultimi 16 metri si vede troppo poco.

dal 61' Gianluca SCAMACCA 7,5 - Devastante. Segna una doppietta e propizia il gol di Raspadori con una cannonata che Vicario devia miracolosamente sulla traversa. Il tutto in mezz'ora.

All.: Alessio DIONISI 7,5 - Altra grande prova dei neroverdi che al Castellani dominano dal primo all'ultimo minuto. Vittoria strameritata ottenuta con una prestazione top dal punto di vista dell'atteggiamento e della qualità del gioco.

Sarri: "Con l'Inter voglio una Lazio coraggiosa"

Serie A Show del Sassuolo: Empoli travolto 5-1 al Castellani 3 ORE FA