EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli

Squalificati: Bandinelli

Indisponibili: Haas, Marchizza, Tonelli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Edera, Fares, Izzo, Pjaca, Warming, Zaza, Buongiorno

Empoli-Torino, dove vederla in tv e streaming

La sfida Empoli-Torino verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Confronto numero 20 in Serie A tra Empoli e Torino: i granata hanno vinto solo tre volte in 19 precedenti (l’ultima il 26 dicembre 2018, per 3-0 con le reti di Nkoulou, De Silvestri e Iago Falque), i toscani ben sette (nove i pareggi).

L’Empoli è imbattuto nelle nove partite di Serie A giocate contro il Torino nel girone di ritorno: cinque vittorie (tra cui in quattro delle ultime cinque) e quattro pareggi.

L’Empoli è imbattuto nelle nove gare casalinghe di Serie A disputate contro il Torino: sei pareggi e tre vittorie, tra cui quella nell’ultima gara giocata al Castellani tra queste due formazioni (4-1 il 19 maggio 2019, proprio con Andreazzoli in panchina).

L’Empoli ha ritrovato il successo nell’ultimo match di campionato contro il Napoli, dopo una serie di 16 partite consecutive senza vincere (8N, 8P): è da dicembre infatti che i toscani non ottengono due vittorie consecutive in Serie A.

Il Torino non perde da cinque partite di Serie A (2V, 3N) e ha registrato quindi la striscia migliore di imbattibilità in Serie A in questo campionato sotto la guida di Juric: in generale nel 2022 ha pareggiato in sette partite, solo il Genoa con otto ha collezionato più pareggi nei maggiori cinque campionati europei nel periodo.

Il Torino ha incassato il 44% dei suoi gol in questo campionato nell’ultimo quarto d’ora di gioco (16 su 36, tra cui cinque degli ultimi otto in ordine di tempo), percentuale record nel torneo in corso; l’Empoli nell’ultimo match contro il Napoli ha realizzato tre gol in quel parziale.

Sfida tra due delle prime cinque squadre per sequenze di pressing in questo campionato: Empoli con 547 dietro solo all’Atalanta, Torino quinto con 522 dietro anche a Verona e Empoli.

Il primo gol in Serie A di Antonio Sanabria è arrivato proprio al Castellani contro l’Empoli, con la maglia del Genoa il 28 gennaio 2019: l’attaccante granata nell’ultimo match di Bergamo ha ritrovato il gol in trasferta che gli mancava da oltre un anno in Serie A (non va a segno in due gare fuori casa di fila da febbraio 2020 (contro Bologna e Atalanta).

Con le due doppiette consecutive, Saša Lukić è diventato il centrocampista centrale con più gol segnati nel mese di aprile nei maggiori cinque campionati europei (quattro, di cui tre su calcio di rigore): l’ultimo centrocampista del Torino ad andare a segno in tre gare di Serie A di fila è stato lo stesso Lukić, nel novembre 2020 (contro Sassuolo, Lazio e Genoa).

Andrea Pinamonti ha segnato 12 gol in questo campionato, uno in più degli 11 messi a referto sommando le sue esperienza nel massimo torneo con Inter, Genoa e Frosinone: considerando chi è nato dal 1999 in poi, solo Vlahovic (50) ha segnato più di lui (23 reti) in Serie A.

