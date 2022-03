Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Di Francesco; Pinamonti. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bajrami, Haas, Marchizza

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Coppola; Sutalo, Hongla, Tameze, Cancellieri; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Squalificati: Ceccherini, Faraoni, Ilic

Indisponibili: Dawidowicz, Depaoli, Frabotta, Lasagna, Lazovic, Pandur, Retsos

Empoli-Verona, dove vederla in tv e streaming

La sfida Empoli-Verona verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Nei nove precedenti tra Empoli e Verona in Serie A, il bilancio è in perfetto equilibrio grazie a quattro successi per parte e un solo pareggio (0-0, il 6 gennaio 2015).

Dopo il successo per 2-1 nella gara d'andata dello scorso novembre, il Verona potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di campionato contro l’Empoli per la prima volta, considerando sia la Serie A che la Serie B.

L'Empoli è imbattuto in casa contro il Verona in Serie A, grazie a tre successi e un pareggio in quattro incroci, e non ha mai subito gol in queste sfide; quella veneta, infatti, è la squadra che i toscani hanno affrontato più volte in gare interne, tenendo sempre la porta inviolata nella competizione.

Con la sconfitta contro il Milan sabato scorso, l'Empoli è arrivato a 12 partite consecutive senza successi in Serie A: i toscani non registrano una striscia più lunga senza vittorie nella competizione dal novembre 2003 (14), mentre per trovare una serie di questo tipo all'interno di una singola stagione bisogna tornare al marzo 1999 (15).

Dopo lo 0-0 contro il Genoa e lo 0-1 contro il Milan, l'Empoli rischia di restare a secco di gol per tre partite consecutive di Serie A per la prima volta dal marzo 2017, quando sulla panchina toscana sedeva Giovanni Martusciello.

Il Verona subisce gol da 18 trasferte consecutive di Serie A - nella loro storia nella competizione, soltanto due volte i veneti hanno registrato una striscia esterna più lunga senza clean sheet: 22 tra il 1992 e il 1997 e 19 tra il 2000 e il 2001.

Il Verona è la squadra che in questa Serie A ha perso più punti da situazioni di vantaggio: 22, esattamente il doppio di quelli persi dall'Empoli (11); i gialloblu infatti non sono riusciti a mantenere il vantaggio in nove delle 20 gare in cui sono andati sopra nel punteggio nel torneo in corso (5N, 4P).

L’Empoli è, al pari della Salernitana, la squadra che ha subito più gol (11) nei primi 15 minuti di partita in questo campionato; sul fronte opposto, nessuna formazione ha realizzato più reti nel quarto d’ora iniziale di gara rispetto al Verona di Tudor (11 centri, come Lazio e Milan).

La prossima sarà la 100ª partita con la maglia dell'Empoli in tutte le competizioni per Nedim Bajrami; il classe '99 dei toscani è il più giovane centrocampista ad aver già preso parte ad almeno nove reti (sei gol e tre assist) in questo campionato.

Gianluca Caprari e Giovanni Simeone sono due dei tre giocatori (insieme a Ciro Immobile) ad avere partecipato a più sequenze su azione terminate con un gol nella Serie A in corso (23 a testa).

