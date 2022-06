È iniziato il percorso medico che porterà Fabio Ridolfi alla morte volontaria. Il 46enne, immobilizzato a letto da 18 anni a causa di una tetraparesi, ha fatto ricorso all’eutanasia legale, prevista per casi gravi come il suo. Purtroppo, a causa di qualche inghippo burocratico, non ha potuto usufruire di un singolo farmaco che porrà fine alle sue sofferenze, visto che òpuò comunicare solo con un puntatore oculare e un sintetizzatore vocale; così ha scelto la via della sedazione profonda e continua, che lo porterà brevemente e senza sofferenze al deperimento organico causato dalla deprivazione da cibo e liquidi.

Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. Il capitano della Roma ha risposto all’appello come poteva, mandando a Fabio un videomessaggio Prima di andarsene, però, il nativo di Fermignano aveva espresso il desiderio di poter conoscere due dei suoi idoli,e Nicolò Zaniolo. Il capitano della Roma ha risposto all’appello come poteva, mandando a Fabio un videomessaggio dal ritiro della Nazionale , che non può abbandonare:

Non posso essere lì, ma ci tenevo tanto a mandarti un grande saluto, un abbraccio e un bacio.

Il fratello Andrea si è fatto portavoce della famiglia per ringraziare Pellegrini, che ha così esaudito l’ultimo desiderio di un condannato dalla vita, che ora può andarsene felice.

