Nomi altisonanti, campioni, capitani, alcuni giocatori simbolo dei propri club. Sono tantissime le situazioni intricate dei giocatori in scadenza di contratto nel 2022 (quasi tutti a giugno). Le insistenti voci su Lorenzo Insigne a parametro zero al Toronto FC è solo l’ultimo capitolo di un quadro ampio e complesso, che vede diversi top club trattare con i propri tesserati possibili rinnovi o, viceversa, che ha visto alcuni giocatori rifiutare ogni proposta possibile e iniziare ad accordarsi con altri club.

Mbappé e Pogba, casi internazionali con sfumature spagnole

Ad

“Rinnovo con il PSG? Non è una priorità, ma non me ne andrò a gennaio”. Le recenti parole di Kylian Mbappé testimoniano la lontananza dal possibile accordo di prolungamento dei suoi termini contrattuali con il club francese. Il Real Madrid, prossimo avversario proprio del PSG negli ottavi di Champions, rimane in attesa, dopo aver flirtato a lungo con il fuoriclasse transalpino (pare ci sia sul piatto un’offerta da oltre 20 milioni a stagione). Un altro top player che continua a nicchiare sul possibile rinnovo di contratto con il suo club è Paul Pogba. Il ventottenne centrocampista del Manchester United, che al momento ha un ingaggio sui circa 15 milioni di euro a stagione, si sta guardando intorno e il suo procuratore Raiola sta ascoltando le proposte di vari club, tra cui Juventus e Real Madrid. A giugno potrebbe scatenarsi un’asta per averlo a parametro zero.

Serie A Insigne-Toronto: i pro e i contro della trattativa IERI A 14:07

Paul Pogba Credit Foto Getty Images

Dybala-Juventus: una storia infinita

Sembra ancora tutto fatto, tutto pronto, ma la firma sul nuovo contratto non è ancora arrivata. Nessun ripensamento, nessun cambio d'offerta: questo filtra da entrambe le parti in causa. La Juventus pare abbia tranquillizzato l'entourage di Paulo Dybala nella giornata di martedì: una telefonata tra l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene e Jorge Antun per rasserenare gli argentini, giunta a destinazione con lo scopo unico di confermare l'impegno preso nelle scorse settimane. Fatto sta che per adesso nero su bianco non c’è nulla, che la richiesta di Dybala resta alta (con i bonus si arriva a 10 milioni a stagione per cinque anni) e che qualora si liberasse a zero a giugno ci sarebbe la fila per accaparrarselo.

Dybala esulta per il gol in Juventus-Genoa - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Kessié, Belotti e Insigne sul piede di partenza

Se rimaniamo in Serie A, ci sono invece tre casi che sembrano destinati a non risolversi prima di giugno. Franck Kessié ormai pare lontanissimo dal suo rinnovo con il Milan, Lorenzo Insigne è ai ferri corti con Aurelio De Laurentiis, Andrea Belotti non pare intenzionato ad allungare la sua avventura in granata. Due dei tre al momento sarebbero capitani delle loro rispettive squadre. Su Insigne come detto in precedenza è fortissimo il Toronto FC (offerto un quinquennale da 11,5 milioni di dollari a stagione che, al netto delle tasse canadesi, sono 6/6,5 milioni di euro annui), che pare aver contattato anche lo stesso Belotti (il “Gallo” altrimenti ha diverso mercato in Italia). Su Kessié la squadra in vantaggio al momento resta il Tottenham, pronto a soddisfare la richiesta da oltre sette milioni di stipendio all’anno dell’ivoriano.

Franck Kessié durante Milan-Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

L’Inter tratta a oltranza con Brozovic, Freuler vicino a rinnovare con la Dea

In casa Inter sono già arrivati i prolungamenti di contratto di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Federico Dimarco. E sembrano imminenti anche quelli di Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. A differenza del compagno di squadra, il croato scade nel 2022 (esattamente come il suo connazionale Perisic) ed è quindi più urgente. Il club nerazzurro ha alzato l'offerta fino a sei milioni di euro più bonus, mentre Brozovic è passato dall'iniziale richiesta di otto milioni all'ultima da sette. Parti più vicine e semaforo verde ormai in dirittura d’arrivo. Tutto fatto invece tra l'Atalanta e Remo Freuler per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno del 2024.

Serdar Azmoun Credit Foto Getty Images

Zakaria, Azmoun, Corona, Lacazette: quante occasioni all’estero

Sondando il mercato estero, sono sempre molti i nomi che attirano gli interessi delle big europee tra i possibili svincolati a giugno 2022. Dello svizzero Denis Zakaria se ne è parlato tanto in Italia (Juventus e Roma su tutte), mentre l’iraniano Sardar Azmoun dello Zenit è finito nel mirino dell’Atalanta. Lacazette (Arsenal) è stato offerto a diversi club italiani, ma potrebbe anche fare ritorno in Francia, mentre Jesus Corona del Porto è distante dal rinnovo con il suo club e ha diversi estimatori in tutta Europa: tra le società della nostra Serie A, sono Fiorentina e Milan quelle ad averlo contattato per prime (richiesta alta, il messicano vuole circa 10 milioni a stagione).

Nedved: "Rinnovo Dybala? Siamo a un buonissimo punto"

Calciomercato Inter-Perisic, il rinnovo si complica. Vidal vicino all'addio? 19/12/2021 A 07:52