Lo ha ribadito a più riprese il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino e anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Presto torneremo al 100% di capienza negli stadi”. Cosa, per dovere di cronaca, giá avvenuta in gran parte degli altri Paesi Europei. La data ideale si pensava potesse essere quella del primo weekend di novembre (5-6-7), con il derby di Milano ad inaugurare questo attesissimo ritorno. Più probabile che si slitti a dopo la sosta, con Italia-Svizzera all’Olimpico il 12 novembre, match chiave per la qualificazione degli Azzurri a Qatar 2022, a far da apripista per il 100% di capienza. I club del nostro campionato non vedono l’ora, anche perché i passaggi al 50% (prima) e al 75% (ora) hanno dato un po’ di respiro alle casse delle società italiane, che però devono ancora metabolizzare un anno e mezzo senza avere incassi dai propri stadi.

Ad

Roma-Milan nel weekend: si punta al milione e mezzo di euro

Serie A Malagò: "Capienza stadi al 100%? Ok, anche se in Italia non sempre serve" 14/10/2021 A 13:17

Il big match dell’undicesimo turno di campionato è senza ombra di dubbio Roma-Milan, posticipo domenicale delle 20.45, che per entrambe rappresenta uno snodo fondamentale dopo questo avvio di Serie A. Il club capitolino, nell’ultimo turno casalingo contro il Napoli, ha annunciato il record stagionale sia di spettatori che di incasso: 47.801 tifosi presenti all’Olimpico, per un incasso di 1.242.919 euro. Contro i rossoneri la società giallorossa potrebbe aumentare di qualche centinaia di unità gli spettatori, avvicinandosi al milione mezzo di euro di guadagno (abbonamenti esclusi).

Roma-Milan: numeri, statistiche e curiosità

Che incassi!

Inter-Juventus Roma-Milan 2019 6.500.000 euro 1.800.000 euro 2020 0 0 2021 5.000.000 euro 1.400.000 euro

José Mourinho, Roma, Getty Images Credit Foto Getty Images

Stagione 2021/22: già recuperati circa 40 milioni di euro

Nelle ultime due stagioni (seconda parte 2019/20 e tutta 2020/21), gli studi di settore hanno calcolato che l’assenza del pubblico ha privato i club del massimo campionato di 420 milioni di euro di entrate complessive, a cui si aggiungono il calo dei ricavi commerciali e gli sconti chiesti da sponsor e televisioni. Un sistema al collasso, che rischiava seriamente di andare in apnea. In queste prime 10 giornate di Serie A sono già tornati in totale allo stadio circa 1 milione e 400 mila spettatori (fonte stadiapostcards) e possiamo stimare un incasso complessivo di circa 42 milioni di euro, con il picco di 5 milioni di euro fatto registrare a San Siro in occasione di Inter-Juventus (57 mila spettatori presenti nell’impianto milanese).

Caro biglietti: con il 100% dovrebbe attenuarsi

Le lamentele di gran parte dei tifosi in questo inizio di stagione hanno riguardato il prezzo deciso da diverse società per acquistare i biglietti, ritenuto più alto rispetto all’epoca pre Covid. Ovvio che avendo 50% o 75% di capienza alcuni club abbiano agito di conseguenza, ma è altrettanto presumibile che con il ritorno del famigerato “tutto esaurito” si abbassino anche le cifre, soprattutto in alcuni settori. Alcuni club, come la Roma in primis (che ha venduto 20 mila tessere in pochissimi giorni), a ottobre hanno riaperto la campagna abbonamenti, che sicuramente consente ai fan un risparmio effettivo sul lungo termine. Insomma, la benedetta normalità post pandemia sembra (con tutti gli scongiuri del caso) essere vicina e, con l’utilizzo del green pass da parte dei tifosi, anche lo stadio può tornare ad essere una vera fonte di sostentamento per le società italiane.

Dal Pino: "Chiediamo stadi pieni al 100% col green pass"

Serie A Dal Pino: "Stadi al 75% un assurdo. Spero presto al 100%" 09/10/2021 A 15:55