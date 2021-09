Sono due veterani della panchina, ma il loro unico precedente in campionato finora risale all’ottobre 2018 in Premier League, quando allenavano rispettivamente Chelsea e Manchester United. La sfida terminò in pareggio, con uno scoppiettante 2-2. José Mourinho e Maurizio Sarri sono inevitabilmente in copertina alla vigilia del primo derby romano della stagione. I due tecnici arrivati in estate per rilanciare il destino di Roma e Lazio, per tentare di riportare le due formazioni della Capitale in Champions League, tra le migliori squadre d’Europa.

Mou spende e spande, Sarri al risparmio

Il tecnico portoghese è sempre stato abituato a costruirsi le squadre quasi da solo. Il primo a dargli massima fiducia sul mercato su il russo Roman Abramovich, quando al Chelsea gli diede carta bianca per diverse stagioni. All’Inter Mou si costruì la squadra da Triplete, cercando e ottenendo (in una sola sessione nell’estate 2009) giocatori come Milito, Eto’o, Sneijder, Lucio e Thiago Motta. Manchester United e Tottenham hanno provato negli ultimi anni ad accaontentare le sue richieste, non venendo però ripagati dagli ingenti sforzi finanziari. Maurizio Sarri arriva dal basso ed è sempre stato abituato a far di necessità virtù, sin dai tempi di Empoli e Napoli. Negli ultimi anni ha sfruttato la forza economica di Chelsea e Juventus per avere giocatori nuovi e freschi (ma in rari casi, vedasi Jorginho ai Blues, scelti da lui).

José Mourinho: le spese degli ultimi anni

Club e stagione Spese Roma 2021-22 98 mln Tottenham 2020-21 108 mln Manchester United 2017-18 198 mln Manchester United 2016-17 185 mln

Maurizio Sarri: le spese degli ultimi anni

Club e stagione Spese Lazio 2021-22 13 Juventus 2019-20 224 Chelsea 2018-19 137 Napoli 2017-18 68

Josè guadagna il doppio di Maurizio

José Mourinho segue solo Massimiliano Allegri nella classifica degli allenatori più pagati dell’attuale campionato italiano. Il tecnico della Juventus con i bonus sfiora i 9 milioni, mentre quello della Roma arriva a circa 7 milioni di euro a stagione di stipendio. Terzo posto per Simone Inzaghi dell’Inter (che ha un ingaggio di 4 milioni), quarto Luciano Spalletti con 3,2 milioni a stagione, mentre Sarri alla Lazio ne percepisce 3 all'anno e risulta al quinto posto, comunque davanti ad altri big come Stefano Pioli (al Milan 2,3 annui) e Gian Piero Gasperini (all'Atalanta 2,2).

Mourinho / Sarri Valore rosa attuale 418 mln / 326 mln Stipendio 7 mln / 3 mln Trofei vinti in carriera 25 / 2

Valore rose: la Roma surclassa la Lazio

Secondo Transfermarkt, la Roma attuale ha un valore complessivo dei propri giocatori sul mercato di 418 milioni di euro, al quinto posto della classifica dell’attuale Serie A, dietro a Juventus, Inter, Napoli e Milan. La Lazio è “solo” settima con 326 milioni di euro. Mou in estate ha chiesto e ottenuto Tammy Abraham (più costoso acquisto della storia giallorossa con i 42/45 milioni bonus compresi) dopo la partenza di Dzeko, ma anche Viná e Shomurodov sono sue intuizioni. Alla Lazio Sarri è stato premiato da operazioni low cost come Felipe Anderson, Pedro, Hysaj (suo pupillo), Basic e Zaccagni. La presidenza americana punta tutto su Mou, Lotito e Tare si fidano del lavoro di Maurizio. Il primo Lazio-Roma li metterà di fronte e, nonostante un confronto economico che sembra impari, ci saranno sicuramente spunti per divertirsi.

