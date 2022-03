Non è un anno zero, purtroppo. Non può essere nemmeno definito come “il punto più basso”. Perché l’Italia tutto questo lo ha già vissuto circa cinque anni fa, nel drammatico 2017 targato Ventura. L’euforia abbagliante per l’Europeo vinto a sorpresa si è già trasformata in depressione condivisa per la seconda esclusione consecutiva dai Mondiali. La nostra Nazionale non sarà presente nella massima rassegna sportiva del pianeta, la più seguita, che in questo pazzo 2022 si disputerà in Qatar tra novembre e dicembre. L’Italia di Roberto Mancini, campione d’Europa in carica, ha fallito clamorosamente la qualificazione, senza arrivare a giocare nemmeno lo spareggio finale contro il Portogallo. Dal sicario Svezia al killer Macedonia: un deja-vu che nessuno avrebbe voluto rivivere. Se consideriamo che la Nazionale azzurra non gioca una partita a eliminazione diretta in un Mondiale dal 2006 e che i nostri club non alzano una coppa europea dal 2010, ci accorgiamo di essere progressivamente usciti dall’élite del calcio internazionale. Siamo nella periferia, nella zona d’ombra, fuori dal tanto decantato "calcio che conta". Una crisi lunga, datata, prolungata, che viene periodicamente trattata e analizzata, senza però trovare rimedi validi a porvi fine. Non produciamo più fuoriclasse, la qualità della nostra Serie A si è abbassata nel tempo, fatichiamo a dare spazio e continuità a giovani di livello: sono cause correlate che poi danno vita a fallimenti sportivi tipo quello del Barbera di Palermo.

Troppi stranieri: problema che parte da lontano

Considerando i 553 giocatori utilizzati nel massimo campionato italiano 2021/22, ben il 62% non è italiano. Una percentuale in continua ascesa, che non può essere ignorata, visto che solo 10 stagioni il dato si attestava sul 36%. Ovviamente è un discorso ampio, che inizia da molto lontano e che spesso non viene recepito: ben vengano gli “stranieri” che arrivano nella nostra Serie A per alzare il livello, per rinforzare le nostre squadre e renderle migliori. Ma è inaccettabile che nella mediocrità generale in cui è sprofondato il nostro torneo, ci sia sempre meno spazio per giovani italiani a fronte di qualche potenziale giocatore di medio livello che arriva da tornei semi sconosciuti. Persino quelli bravi faticano ad emergere e per ritagliarsi spazio devono prima affrontare almeno un paio di campionati di Serie B (pensate a Pobega o Frattesi in passato o anche ai più recenti Fagioli o Colombo).

La percentuale di italiani utilizzati in Serie A

Stagione % Italiani utilizzati 2021/22 38% 2020/21 39% 2016/17 44% 2011/12 48% 2009/10 58%

Dramma dei procuratori, costi folli per giocatori mediocri dall’estero

Il discorso precedente, ovviamente, è anche di mera natura economica. Un italiano con una mezza stagione discreta vede schizzare subito la sua valutazione alle stelle. Il Sassuolo chiede oltre 30 milioni per Scamacca o Raspadori, Lucca con il Pisa in B era valutato tra i 10 e 15 dopo mezzo campionato (e dopo essere stato accostato al Milan non ha più trovato il gol da novembre). E così, spesso sbagliando, troppi club si affidano a procuratori, che portano dall’estero giocatori di medio livello, che non alzano la qualità. A volte viene strapagato il cartellino (17 milioni Muriqi dalla Lazio, ad esempio), a volte lo stipendio è altissimo (si vedano parametri zero come Rabiot, che incassa 7 milioni a stagione senza mai fare la differenza, se non in negativo). Investimenti discutibili che non fanno altro che affollare la nostra Serie A di “pesi morti”, togliendo spazio a “scommesse” o tentativi con i giovani provenienti dagli snobbati e poco considerati settori giovanili.

Settori giovanili: Inghilterra, Francia e Germania meglio di noi

I dati ci dicono che siamo il quinto dei cinque maggiori campionati europei per utilizzo medio dei classe 2003 e 2004. Nel 2020 la UEFA ha realizzato uno studio denominato “Training facilities and youth investment – Landscape 2020”, che analizzava gli investimenti nelle strutture e nei settori giovanili europei. In Italia e Francia la spesa media stagionale per le strutture per club è pari a 2,5 milioni di euro, mentre in Germania e Spagna supera i 5 milioni. Per quanto riguarda gli investimenti nei settori giovanili, questi sono mediamente più bassi in Italia rispetto a tre dei maggiori cinque campionati europei. I club italiani hanno messo a bilancio in media un budget annuale per lo sviluppo dei giovani di 4,6 milioni in un range che va da 1 milione a 12,5 milioni. La classifica è comandata dai club inglesi, che destinano ai settori giovanili una media di 6,5 milioni di euro l’anno. Segue la Germania (con 5,4 milioni) e la Francia (4,8 milioni). La Spagna chiude la top 5 dopo l’Italia, con investimenti medi per 3,8 milioni, ma in gran parte elargiti dal Barcellona, che poi infatti raccoglie quanto seminato (Pedri e Gavi sono solo gli ultimi esempi).

Investimenti annui medi nei settori giovanili (UEFA 2020)

Nazione Milioni annui spesi in media Inghilterra 6,5 Germania 5,4 Francia 4,8 Italia 4,6 Spagna 3,8

Serie A non competitiva, urgono riforme

Sono tutti fattori correlati e che vengono denunciati da almeno 15 anni. La Serie A ha perso nel tempo competitività, i nostri club in Europa non riescono a imporsi (ultima Champions vinta nel 2010, mai vinta un’Europa League) e la Nazionale in modo abbastanza logico ne risente. Nei nostri top club sono sempre meno gli italiani a giocare con continuità: e quei pochi lo fanno in un campionato di medio basso livello, con troppe squadre, e una qualità tendente al ribasso. Il quadro rimane desolante e nonostante il disastro del 2017, con quell’eliminazione subita a San Siro dalla Svezia, nessuno è intervenuto in modo radicale per modificare un sistema che non funziona più da tempo. Gli sponsor vanno altrove, i grandi giocatori anche, i giovani di livello non ambiscono ad arrivare nelle nostre migliori squadre come accadeva fino a una ventina di anni fa. Il tempo passa, i risultati non arrivano e il bilancio ai Mondiali dal 2006 in poi è catastrofico (due volte fuori ai gironi, due nemmeno qualificati). La Coppa del Mondo del 2026 sarà la prima a 48 squadre. E non abbiamo lo stesso la certezza che l’Italia ci sia tra queste 48.

