Entrambi classe 1997, uno più portato alla finalizzazione, soprattutto sfruttando le proprie caratteristiche all'interno dell'area di rigore, l'altro più abile a creare, a colpire nello spazio e a tirare dalla distanza. Due ragazzi forti, determinati, in auge. Due che, salutati Lukaku e Ronaldo, sono diventati i rispettivi simboli di Inter e Juventus. Sia Lautaro Martinez che Federico Chiesa arrivano dalla loro migliore annata in carriera, sia dal punto di vista realizzativo che da quello dei successi di squadra (Scudetto per l'argentino, Coppa Italia e Supercoppa per l'italiano), entrambi hanno vinto un trofeo da protagonisti con la propria Nazionale a giugno (Copa America ed Europeo) ed entrambi hanno iniziato la stagione 2021/22 nel migliore dei modi, nonostante il cambio di allenatore. Consultando qualsiasi portale analitico, parliamo del primo e secondo giocatore per valutazione dell'attuale Serie A. C'è chi inserisce prima Lautaro e chi prima Chiesa, entrambi comunque radicati nella fascia 70-100 milioni di euro.

Lautaro: la clausola tolta e un valore di almeno 80 milioni

Serie A Inter-Juventus: probabili formazioni e statistiche IERI A 10:19

Partiamo dalla famigerata clausola, che con l'imminente rinnovo fino al 2026 verrà tolta dal contratto del numero 10 nerazzurro. L'Inter vuole blindare Lautaro Martinez, ma rinuncia a quei ormai famosi "111 milioni" come tetto minimo per portarlo via da Milano. Una mossa studiata e condivisa, per non porre limitazioni future ad eventuali offerte ed evitare prezzi pre-determinati per un attaccante che può ancora migliorare tantissimo. Ma quale sarebbe attualmente il suo vero prezzo minimo? Il portale Transfermarkt lo valuta 80 milioni di euro, il CIES (Osservatorio Internazionale dello Sport) vede il costo del suo cartellino oscillare tra i 50 e i 70 milioni di euro. Per KPMG il prezzo giusto è 80 milioni di euro, mentre anche la stampa italiana lo inserisce nella fascia 80-90 milioni di euro.

Lautaro Martinez Federico Chiesa Presenze in Serie A 107 174 Gol in Serie A 42 35 Presenze in Nazionale 33 36 Gol in Nazionale 17 4

Chiesa: un valore reale tra 70 e 100 milioni di euro

Per il CIES Federico Chiesa vale tra i 70 e i 100 milioni di euro. Secondo uno studio di KPMG fatto dopo l'Europeo, l'attaccante della Juventus aveva valore pari a 78 milioni; mentre Transfermarkt lo valuta 70 milioni, al 26° posto tra i giocatori più preziosi a livello mondiale. Secondo i quotidiani italiani, dalla Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport, una cifra congrua al mercato attuale per il suo cartellino si aggirerebbe sui 100 milioni di euro. Insomma, pur premettendo che il club bianconero lo ritiene al momento incedibile, se calibrassimo le diverse fonti consultate, il suo valore reale sarebbe nella fascia 70-100 milioni di euro, sicuramente tra i primi 25-30 calciatori del pianeta.

Federico Chiesa esulta dopo il gol in Juventus-Chelsea - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Entrambi perni delle Nazionali, miglioreranno ancora

La rilevanza che Lautaro ha nell'Argentina (già 17 gol in 33 presenze con la Nazionale) e quella che ha assunto Chiesa nell'Italia di Mancini (tre gol e due assist nelle ultime otto presenze) ne certificano la caratura raggiunta a livello internazionale. Chiesa ha messo a referto cinque gol in 10 partite di Champions League, Lautaro sei in 18 gettoni nella maggiore competizione europea. Sono perni nelle loro Nazionali e stelle brillanti nei loro club. Domenica sera li vedremo di fronte, uno contro l'altro, per cercare di decidere una sfida già determinante per il proseguo del campionato di Inter e Juventus. E occhio al valore di mercato, che schizza puntualmente in alto dopo eventuali prodezze nei big match. Se non lo é il Derby d'Italia, allora quale?

Allegri: "Dybala ci sarà contro l'Inter, è quasi sicuro"

Champions League Chiesa dominante: trascinatore oggi, prima punta domani? 30/09/2021 A 12:28