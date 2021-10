Toccare il fondo, accorgersene sulla propria pelle e lavorare per sistemare la situazione. L’Inter ha ha approvato nella giornata di giovedì il bilancio 2020/21, chiuso con un passivo record di 245 milioni di euro, mai registrato da nessun club italiano nella storia. I nerazzurri hanno constatato perdite più che raddoppiate rispetto all’esercizio 2019/20 , che si era chiuso con un risultato netto negativo per circa 102 milioni di euro. A causa della pandemia sono crollati anche i ricavi, ora a quota 365 milioni di euro contro i 373 milioni della stagione precedente. Numeri che impressionano, che preoccupano: la proprietà nerazzurra ne era già consapevole da diversi mesi. L’Inter, infatti, in estate ha incassato l’addio di Antonio Conte , si è vista costretta a cedere (pur con ottime offerte) Lukaku e Hakimi e ha provato a sistemare la rosa con colpi mirati e intelligenti, ma proiettati al risparmio. Insomma, ha rivoluzionato il progetto (forse troppo) ambizioso iniziato circa due stagioni orsono e ha provato a rimanere comunque competitiva, forte di un nucleo di giocatori di alto livello.

Le perdite progressive dell'Inter targata Suning

Stagione Risultato netto 2016/17 -25 2017/18 -18 2018/19 -48 2019/20 -102 2020/21 -245

Rosso legato alla pandemia, a Conte a Joao Mario

Sia la Gazzetta dello Sport che Calcio e Finanza, hanno fotografato alla perfezione le motivazioni che hanno portato a questi dati così negativi. Motivazioni semplici da intuire e da contestualizzare anche in questo periodo storico. La crescita di circa 140 milioni del rosso nell’ultimo bilancio è legata in gran parte alla pandemia, con un impatto per circa 110 milioni. Nel dettaglio, si legge nel bilancio, la chiusura degli stadi ha procurato perdite per 70 milioni (incassi e merchandising), con ulteriori 40 milioni legati invece a quelle che il club nerazzurro annovera come “riduzioni contrattuali degli sponsor”. E poi c’è la parte dell’area sportiva (circa 30 milioni di euro). Si va dai 15 milioni di buonuscita corrisposta ad Antonio Conte e ai suoi collaboratori (inserita in toto nel bilancio redatto giovedí), ad altri 15 milioni per le svalutazioni del valore di alcuni calciatori, come Radja Nainggolan e Joao Mario (contratti risolti).

Le perdite record a bilancio*

Stagione Club Risultato netto (mln €) 2020/21 Inter -245 2020/21 Juventus -210 2006/07 Inter -206 2019/20 Roma -204 2019/20 Milan -195

*Dati Calcio e Finanza

Quale soluzione? Valorizzare i giocatori, ridurre i costi, far strada in Champions

la valorizzazione dei giocatori, con la conseguente vendita in mercati (vedasi Premier League) al momento più ricchi per registrare plusvalenze e capitalizzare al massimo le entrate da stadio, eventuali tournée future, le sponsorizzazioni e un buon cammino in Champions League (i premi UEFA sono fondamentali all'auto-sostenimento). Al tempo stesso vanno ridotti i costi di gestione. Come? Banalmente riducendo via via il monte ingaggi. Visto che la proprietà nerazzurra non è in grado in questo momento di fare aumenti di capitale come accaduto alla Juventus, è quindi obbligata a gestire nel migliore dei modi il Come farà l’Inter a uscire da questa situazione? Rischia il fallimento? Zhang vuole vendere? Domande che circolano di continuo nelle discussioni che riguardano il mondo nerazzurro. In realtà l’Inter sta già provando ad uscirne, nell’unico modo possibile in questi tempi difficili a livello generale (Milan e Juventus ad esempio sono, pur con cifre diverse, nella stessa situazione). Le due principali soluzioni sono, con la conseguente vendita in mercati (vedasi Premier League) al momento più ricchi per registrare plusvalenze e, eventuali tournée future,e un buon cammino in Champions League (i premi UEFA sono fondamentali all'auto-sostenimento). Al tempo stesso vanno ridotti i costi di gestione. Come? Banalmente riducendo via via il monte ingaggi. Visto che la proprietà nerazzurra non è in grado in questo momento di fare aumenti di capitale come accaduto alla Juventus, è quindi obbligata a gestire nel migliore dei modi il maxi-prestito di 275 milioni concesso a maggio dal fondo statunitense Oaktree . Di questi 80 milioni l’Inter li ha già visti entrare nelle proprie casse, mentre il resto è rimasto nei conti della famiglia Zhang, impegnata in Cina in una lunga e complicata operazione di ristrutturazione aziendale.

I bilanci 2020-21 dei club europei: oltre 400 mln di deficit per il Barça, Real in positivo

Club Risultato netto Barcellona - 481 milioni € INTER - 246 milioni € Juventus - 210 milioni € Man United - 104 milioni € Milan - 96 milioni € Borussia Dortmund - 73 milioni € Real Madrid + 1 milione €

Dati Gazzetta della Sport

2021/22: andrà meglio grazie allo stadio, a Lukaku e ad Hakimi

C'è una proprietà che ha profuso centinaia di milioni di euro e che ora ha ridimensionato gli investimenti. Oggi l'Inter è tranquilla, andiamo avanti con serenità. Magari non possiamo fare investimenti importanti, ma è un discorso che tocca tutti i club e non solo l'Inter. Bisogna trovare nuovo modello di sostenibilità”, aveva detto questo Giuseppe Marotta pochi giorni fa. E in effetti ha ragione. È facile intuire, infatti, che grazie alla cessioni molto redditizie di Lukaku e Hakimi (riducendo anche il monte ingaggi) e ritrovando qualche ricavo da stadio, il bilancio 2021/22 dei nerazzurri sarà decisamente migliore di quello (tragico) della stagione appena conclusa. Inoltre, un’ulteriore boccata d’ossigeno arriverà dalle sponsorizzazioni legate alla maglia, cresciute di circa 35 milioni dopo gli accordi con Socios, DigitalBits e Lenovo. La gestione, insomma, è in netto miglioramento, ma per far quadrare tutti i conti l’Inter pare destinata anche nel prossimo futuro a dover ricorrere stabilmente alla cessioni dei giocatori, unica via possibile per avere liquidità immediata.

