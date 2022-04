Una suggestione che dura ormai dalla stagione 2017/18, la prima in cui emerse il chiaro interesse di Allegri verso il duttile e forte centrocampista della Lazio. Sergej Milinkovic-Savic arriva da una stagione super, che chiuderà in doppia cifra di gol e di assist. Con l'arrivo di Sarri il suo rendimento è migliorato ancora e, a 27 anni (compiuti a febbraio) potrebbe essere finalmente giunto il momento per lui di fare il salto di qualità, approndando in una big europea. Arsenal, PSG e Juventus sono state le squadre a farsi avanti, a sondare il terreno con il suo agente Kezman per capire le reali possibilità di acquistarlo in estate. I bianconeri, in particolare, lo hanno messo in cima alla lista degli obietttivi per rinforzare un reparto (il centrocampo) che da almeno due stagioni porta in dote pochissimi gol e in cui manca un leader certificato.

Milinkovic-Savic: la valutazione reale

C'è il rischio che si scateni un'asta per averlo? No, o quantomeno non proprio. Nel senso che il valore del suo cartellino si aggira sui 70 milioni di euro (valutazione calcolata anche da Transfermarkt) e che le squadre al momento interessate a investire così tanto per quel tipo di centrocampista non sono molte. Milinkovic-Savic ha un contratto in scadenza nel 2024 e, visto che non sono in programma rinnovi di contratto con la Lazio, questa è davvero l'estate perfetta per venderlo: ha disputato una grande stagione, ha ancora due anni di legami con il club biancoceleste, è nel pieno della maturità calcistica e ha la duttilità nel suo dna. Sa difendere, attaccare, rifornire, è forte nel gioco aereo.

L'evoluzione della valutazione del serbo da quando gioca nella Lazio

Stagione Valutazione (milioni) 2015/16 7,5 2016/17 12 2017/18 55 2018/19 90 2019/20 85 2020/21 80

Perché la Juventus ha ancora budget?

La domanda principale riguarda il club italiano maggiormente interessato ad averlo. Come è possibile che la Juventus, dopo aver investito così tanto in estate per Vlahovic e Zakaria , possa avere ancora la forza economica per sferrare un altro colpo di questa portata? In realtá la Juventus riceverà circa 80 milioni di euro dalla campagna di Champions conclusa, potrà disporre di nuovo degli incassi da stadio in questa seconda parte di stagione (tra Villarreal, Inter e finale di campionato siamo sui 15/20 milioni) e, garantendosi il quarto posto, potrà avere nuovo budget UEFA (almeno 50 milioni certi) assicurato per la prossima annata. Ricordiamo inoltre che la Juve è appena salita al quarto posto del ranking storico UEFA e quindi avrà premi più alti dall'annata 2022/23 (tre milioni e mezzo certi in piú). Denaro fresco e utile, che servirà per i riscatti ma permetterà anche nuovo margine di investimento.

Chiesa verrà riscattato, da decidere Morata

In estate la Juventus dovrà versare obbligatoriamente la rata di riscatto di Federico Chiesa (con i bonus siamo sui 50 milioni di euro). Locatelli è in prestito biennale, Kean (eventualmente) può essere saldato nel 2023, mentre con Morata è in piedi una discussione con l'Atletico Madrid: la Juve chiede uno sconto, altrimento non eserciterà il diritto sullo spagnolo. Insomma, ad oggi l'unica cifra certa in estate verrà spesa per Chiesa, mentre le altre situazioni rimangono tutte in bilico.

Via Dybala e Bernardeschi, si libera monte ingaggi

Nelle considerazioni sul budget per Milinkovic-Savic vanno considerati anche gli addii di Dybala (certo) e Bernardeschi (molto probabile), che libereranno spazio salariale (circa 10 milioni netti, quasi 18 lordi) sufficiente a proporre un ottimo ingaggio al serbo. Al serbo o ovviamente al centrocampisti di alto profilo su cui punterà la Juventus, visto che la scelta di alcuni mancati rinnovi è anche legata alla volontài rinforzare il centrocampo con un giocatore che porti gol, assist, verticalizzazioni.

Qualche cessione sarà necessaria, ma i soldi ci sono

Non vanno dimenticate, in questo ragionamento, le pedine che la Juventus potrebbe inserire nell'operazione Milinkovic o, qualora la Lazio non lo desiderasse, giocatori comunque che il club bianconero potrebbe vendere per fare cassa. Rugani, Rovella, McKennie: sono nomi che piacciono a tanti e che per ora non sono ritenuti cruciali nel futuro bianconero. Insomma, tra la ricapitalizzazione Exor, i premi UEFA, qualche sacrificio in uscita e l'abbassamento del monte ingaggi, la Juventus in estate avrà sicuramente budget per sferrare un altro colpo strabiliante. Tra qualche mese scopriremo se Milinkovic-Savic sarà il prescelto e se Lotito sarà costretto a vendere il suo "Sergente". La Juventus prepara l'offensiva, anche perché i conti societari glielo permetteranno.

