Inter e Milan, e il comune del capoluogo lombardo: ci sono Argomento trito e ritrito, ma riportato all’attualità dopo le ennesime schermaglie tra i due top club milanesi,, e il comune del capoluogo lombardo: ci sono rallentamenti nell’approvazione definitiva del nuovo stadio a San Siro e le due società stanno perdendo la pazienza. Ennesimo episodio di difficile comprensione, in un Paese che pare non abbia il vero desiderio di innovarsi e di rimanere al passo con l’élite europea. Dopo la dolorosa mancata qualificazione al secondo Mondiale consecutivo, il presidente Gravina ha parlato ancora una volta di modifiche strutturali, ai campionati e agli stadi. Ma l’Italia è praticamente immobile e i progetti per i nuovi impianti continuano ad essere rimandati.

Solo quattro stadi di proprietà, Stadium esempio virtuoso

Sono Juventus, Atalanta, Udinese e Sassuolo in Serie A. In B solo il Frosinone. Cinque società su 40 (il 12.5%) possono vantare uno stadio di proprietà nelle due nostre serie maggiori. Alcuni club ci stanno lavorando da tempo, ma l’età media degli stadi del massimo campionato è di 54 anni. Una situazione complicata, penalizzante a livello di ricavi e sponsorizzazioni, dannosa per il pubblico. Il Sassuolo ha investito undici milioni di euro per acquisire il Città del Tricolore di Reggio Emilia (oggi Mapei Stadium) e ammodernarlo. L’Atalanta ha acquistato l’Atleti Azzurri d’Italia (oggi Gewiss Stadium) per una cifra vicina ai nove milioni di euro, investendo poi 35 milioni per ristrutturare l’impianto. Un grande lavoro lo ha fatto l’Udinese con la Dacia Arena, ma l’esempio più virtuoso resta quello dello Stadium a Torino (oggi Allianz Stadium). Un progetto cominciato nel 2018, in una zona di Torino (la Continassa) ora rivalutata totalmente anche grazie al J-Village, dove trovano posto il centro di allenamento della prima squadra (Juventus Training Center) e al J-Hotel, il complesso alberghiero di proprietà del club. Lo Stadium, in epoca pre Covid, portava nelle casse bianconere circa 50 milioni di media a stagione di ricavi: una cifra inarrivabile per chiunque in Italia al momento.

Milan e Inter: subito San Siro o altri progetti

Milan e Inter nel periodo natalizio hanno ricevuto l’approvazione del progetto per un nuovo San Siro. Uno stadio da mezzo miliardo, “una cattedrale “ ideata dagli americani di Populous che farà risparmiare ai club circa 80 milioni a stagione. Lavori dal 2023, inaugurazione nel 2027, si era detto. In settimana, invece, sono arrivate nuove voci di rallentamento, alcune dichiarazioni del Sindaco Sala e il comunicato congiunto delle due società per fare chiarezza: "In merito al progetto del nuovo stadio per Milano, FC Internazionale e AC Milan precisano che stanno proseguendo un dialogo costruttivo con l'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall'iter procedurale, con la preparazione di un dossier progettuale funzionale all'avvio del dibattito pubblico, al fine di accelerare il processo per realizzare il nuovo San Siro, all'interno di un piu' ampio masterplan che prevede un'area riqualificata dedicata allo sport e all'intrattenimento". Se la situazione non si sblocca potrebbero essere prese in considerazione nuove ipotesi, con il concreto rischio di dover rimandare ancora l’inizio dei lavori.

Le altre: restyling per il Bologna, la Roma ferma, la Fiorentina frena

Oltre alle milanesi, altre società si sono mosse concretamente per risistemare, ammordernare e cambiare lo stadio, pur non avendolo di proprietà. In base alle ultime novità, il restyling del Dall’Ara a Bologna dovrebbe iniziare nel 2023 e potrebbe concludersi per la stagione 2024/25. Lo stadio, una volta rinnovato, potrà ospitare fino a 16 mila spettatori. Anche il Parma ha in programma dei lavori sul Tardini, mentre il Cagliari ha presentato il progetto del nuovo stadio, che dovrebbe costare 130 milioni di euro e dovrebbe veder la luce nel 2025 o 2026. I condizionali sono d’obbligo, visto quanto successo a Roma e Fiorentina, con proprietà americane alla costante ricerca di autorizzazioni per costruire nuovi impianti. L’ex presidente Pallotta ha mollato il colpo, i Friedkin insistono. Rocco Commisso a Firenze, dopo aver insultato il Franchi (“Stadio schifoso”) ha dichiarato di aver abbandonato l’idea di creare un nuovo stadio viola.

Il confronto “ricavi da stadio” nell’ultima stagione interamente pre-Covid (2018/19)

Premier League: 605 milioni

Liga: 365 milioni

Bundesliga: 210 milioni

Serie A: 200 milioni

Confronto con l’Europa inaccettabile

Il grande rammarico generale per l’Italia, da questo punto di vista, è quello di non rimanere al passo con il resto delle superpotenze europee. Il Real Madrid ha appena inaugurato il nuovo Bernabeu, totalmente rivisitato, migliorato, reso fruibile anche per eventi extra-calcistici. Ma non è l’unico esempio spagnolo, visto che Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Levante si sono rese protagoniste nel recente passato: tutti impianti nuovi e iper moderni. Il Friburgo ha presentato nel 2021 il nuovo stadio di proprietà: l’Europa-Park da 37 mila posti. In Premier League l’ultimo club in ordine di tempo è stato l’Everton, che ha seguito la via tracciata da West Ham e Tottenham. Restano i numeri a dare un senso della distanza siderale tra noi e gli altri: in Inghilterra 15 su 20 nell’attuale Premier League hanno stadi di proprietà, in Germania nove su 18 club, in Spagna 16 su 20. E come ricavi dal mero “match-day” tutti questi Paesi ci surclassano ogni stagione. Soldi portano soldi, investimenti economici portano innovazione. Già un nuovo stadio a Milano cambierebbe (e di molto) le cose, ma tempo da perdere ne è rimasto davvero poco.

