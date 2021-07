Dopo oltre 10 anni di attivo e crescita, ecco il crollo improvviso. Il calcio europeo registra una contrazione per la prima volta dal 2008/09. Un calo dovuto sicuramente all’effetto pandemico, che ha drasticamente ridotto i ricavi delle squadre europee e ha praticamente azzerato gli incassi da stadio. Erano dati prevedibili, considerando il periodo in cui abbiamo vissuto e dal quale non siamo del tutto usciti, e a metterli nero su bianco ci ha pensato il Deloitte Annual Review of Football Finance. Numeri alla mano il mercato del calcio europeo ha subito una flessione del -13% nella stagione 2019/20, i ricavi complessivi sono diminuiti di -3,7 miliardi di euro, arrivando a 25,2 miliardi di euro nella scorsa annata (28,9 miliardi di euro nella stagione 2018/19). Doveroso notare che la situazione al termine della stagione 2020/21 sarà ancora peggiore, come testimoniato di fatto da diversi presidenti della nostra Serie A (Agnelli, De Laurentiis, Preziosi ecc) e da alcuni top dirigenti come Beppe Marotta o Paolo Maldini.

Campionato Calo in % di fatturato Serie A 18% Ligue 1 16% Premier League 13% Liga 9% Bundesliga 4% Totale dei top-5 11%

I cinque più grandi campionati europei (Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga, Ligue 1) hanno generato 15,1 miliardi di euro di entrate nella stagione 2019/20 (vs 17 miliardi di euro in quella precedente), registrando un calo dell’11% rispetto all'anno precedente. La Bundesliga ha registrato il calo più basso delle entrate totali (-4%) ed è stata la seconda lega più redditizia dei big five nel 2019/20, con 3,2 miliardi di euro di ricavi superando di poco la Liga (3,1 miliardi di euro). La Serie A italiana ha registrato ricavi per 2,1 miliardi di euro, con un calo del -18%, e la Ligue 1 francese, l’unico campionato europeo dei cinque più grandi ad aver annullato la sua stagione in risposta al COVID-19, ha registrato ricavi per 1,6 miliardi di euro con un calo del -16%. Come riportato da un recente studio Deloitte a giugno, le entrate dei club della Premier League sono diminuite del -13% da un record di 5,8 miliardi di euro nel 2018/19 a 5,1 miliardi di euro nel 2019/20, il primo calo delle entrate totali nella storia della Premier League e il fatturato più basso dal 2015/16.

Futuro incerto, c’è preoccupazione

Dan Jones, partner e capo dello Sports Business Group di Deloitte, ha spiegato: “Ci vorranno diversi anni prima che si conosca l’impatto finanziario complessivo della pandemia da COVID-19 sul calcio europeo. Ora stiamo iniziando a vedere la portata della pandemia sui club europei. Va segnalato che mentre sono passati 16 mesi dalla pandemia che ha colpito l’Europa, l’analisi in questo studio si concentra sull’anno finanziario 2019/20 e quindi rappresenta solo, nella maggior parte dei casi, tre mesi di impatto del COVID-19. La sospensione dei campionati ha portato al disallineamento del completamento della stagione e dei periodi di rendicontazione finanziari tipici in Inghilterra, Spagna e Italia. Ciò porterà al riconoscimento di alcuni elementi di entrate e costi relativi alla stagione 2019/20 nell’anno finanziario che termina nel 2021, e quindi nell’edizione del prossimo anno”. Insomma, la certezza che siamo solo all’inizio dei problemi e che senza aiuti o misure immediate diverse società si troveranno sempre più in difficoltà. Il sistema va ripensato e rigenerato e gli organismi che lo governano, a partire dalla UEFA, devono trovare soluzioni tempestivi per affrontare questa prevedibile crisi.

