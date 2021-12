Metà stagione è già alle spalle ed è quindi già tempo di un primo bilancio. Il fantacalcio non mente, i voti, i bonus e i malus nemmeno. Chi ha fatto meglio in questa prima parte di campionato? Chi ha over performato? Chi ha reso molto meno del previsto? Chi è stato pagato troppo? Quali sono state le scommesse vincenti? Ecco una panoramica sui top e i flop di questo girone d’andata di Serie A 2021/22.

Top: Vlahovic domina, che sorpresa Beto

Ad

se rimane, considerando la crescita avuta nello scorso girone di ritorno, le possibilità di chiudere vicini ai 30 gol stagionali restano immutate. Rimanendo nel reparto offensivo, i nomi più sorprendenti sono sicuramente tre: una rivincita inattesa, un oggetto misterioso arrivato dal nulla, un giovane che sta trovando continuità. Giovanni Simeone (12 gol), Beto Betuncal(sette reti) e Andrea Pinamonti (sette gol). Nessuno dei tre è stato pagato tanto all’asta, ma tutti e tre stanno regalando grandi gioie ai vari fantallenatori. Chi li ha presi come terzo/quarto/quinto attaccante, ora sta avendo benefici ben superiori alla media. Il top del top è sempre e solo uno: Dusan Vlahovic . Pagato tanto? Sì, in diverse aste è sicuramente stato l’acquisto più costoso. Ma la resa è stata eccellente: 16 gol e due assist in 19 giornate, sempre presente, sempre possente. Ora bisogna superare l’incubo gennaio e il rischio di cessione all’estero:Rimanendo nel reparto offensivo, i nomi più sorprendenti sono sicuramente tre: una rivincita inattesa, un oggetto misterioso arrivato dal nulla, un giovane che sta trovando continuità.Nessuno dei tre è stato pagato tanto all’asta, ma tutti e tre stanno regalando grandi gioie ai vari fantallenatori. Chi li ha presi come terzo/quarto/quinto attaccante, ora sta avendo benefici ben superiori alla media.

Serie A Top 11 andata: Calha e Vlahovic punti fermi, Simeone sorpresa IERI A 15:16

Beto, attaccante dell'Udinese Credit Foto Getty Images

Top in mezzo e dietro: Calhanoglu impressionante, bene Hickey

Tre le sorprese invece citiamo senza dubbio Davide Frattesi, che a Sassuolo (quattro gol) sta ripetendo quanto di buono fatto vedere in B con la maglia del Monza, Tommaso Pobega, al centro del Torino di Juric (quattro reti e titolare indiscusso), e Mattia Aramu, cinque gol e tre assist, punto di riferimento del sorprendente Venezia di Zanetti. Tra chi sta overperformando in difesa merita a una menzione a parte Aaron Hickey, che con quattro gol è inferiore solo a Criscito (5) tra i difensori goleador, ma che partiva come possibile riserva di Dijks ad agosto. Chiunque abbia creduto in questo 2002 scozzese ha fatto un vero colpaccio. Sei gol e sette assist. Wow. L’ambientamento in nerazzurro dell’ex Milan Hakan Calhanoglu è stato a dir poco sensazionale . Inzaghi lo ha messo al centro dell’Inter e da novembre in poi ha visto ripagata la fiducia. Il turco è per rendimento medio il miglior centrocampista di questa annata fantacalcistica finora, superiore anche a colossi storici come Zielinski e Milinkovic-Savic., che a Sassuolo (quattro gol) sta ripetendo quanto di buono fatto vedere in B con la maglia del Monza, al centro del Torino di Juric (quattro reti e titolare indiscusso), e, cinque gol e tre assist, punto di riferimento del sorprendente Venezia di Zanetti., che con quattro gol è inferiore solo a Criscito (5) tra i difensori goleador, ma che partiva come possibile riserva di Dijks ad agosto. Chiunque abbia creduto in questo 2002 scozzese ha fatto un vero colpaccio.

Simy saluta il pubblico in Salernitana-Roma - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Flop: Simy e Quagliarella deludono

Ci si aspettava qualcosina di più da Giroud, Morata e soprattutto Muriel (flagellato però da problemi fisici). Ma in generale i due peggiori investimenti di questa prima parte di stagione fantacalcistica sono sicuramente Nwankwo Simy e Fabio Quagliarella. Un gol ciascuno, tante panchine, tante insufficienze e un rendimento imbarazzante se paragonato a quello dello scorso torneo. Il nigeriano a Salerno non si è mai ambientato, il capitano della Samp sta pagando dazio con l’età dopo tante stagioni sulla cresta dell’onda. Meno atteso (e meno pagato), ma decisamente negativo anche Goran Pandev, che ha messo a referto un solo assist e non è ancora andato a bersaglio.

Federico Chiesa Credit Foto Getty Images

Flop: mistero Chiesa, che crollo Soriano

Male anche Rabiot, sicuramente meno quotato, e malissimo anche Roberto Soriano. Il capitano del Bologna (nove gol e sei assist nella scorsa Serie A) è stato pagato indubbiamente come un big in ogni asta, ma non è ancora andato a bersaglio e, nonostante l’ottima prima parte di stagione degli emiliani, ha fornito appena due assist. A livello difensivo Diego Godin paga il disastroso rendimento del Cagliari, mentre Muldur a Sassuolo ha perso il posto da titolare e non è riuscito a ritagliarsi spazio con Dionisi. Chi lo ha preso in coppia con Toljan soffre meno, chi ci ha puntato deciso per adesso constata la sua crisi. Se guardiamo invece centrocampo e difesa, i nomi risultano altisonanti. Il nome in cima alla lista è quello di Federico Chiesa , che arrivava da una stagione da otto gol e otto assist e che per adesso ha collezionato un gol e un assist in 12 presenze. L’infortunio nella seconda parte del girone d’andata lo ha sicuramente penalizzato, ma con Allegri non ha ancora trovato la sua posizione in campo.Il capitano del Bologna (nove gol e sei assist nella scorsa Serie A) è stato pagato indubbiamente come un big in ogni asta, ma non è ancora andato a bersaglio e, nonostante l’ottima prima parte di stagione degli emiliani, ha fornito appena due assist.Chi lo ha preso in coppia con Toljan soffre meno, chi ci ha puntato deciso per adesso constata la sua crisi.

Top 11 andata: Calha e Vlahovic punti fermi, Simeone sorpresa

Serie A Rivoluzione Serie A: gare di ritorno asimmetriche all'andata 02/07/2021 A 16:14