Ci sono diverse strategie per vincere al Fantacalcio, in sede d’asta ogni fantallenatore ha la sua. Qualcuno risparmia i crediti per avere un big in attacco , altri preferiscono una formazione più equilibrata, completa in tutti i reparti, magari fondata sul modificatore difesa . C’è chi ha i pupilli per i quali spende follie, al contrario ci sono i freddi calcolatori che non badano a tifo, simpatie e antipatie. E queste sono solo alcune delle tipologie di fantallenatori. In sintesi possiamo dire che le tattiche cambiano, così come i moduli scelti, e pure i valori dei giocatori oscillano a seconda della lega.. Averli in squadra – attenzione: avere quelli giusti , altrimenti si rischia il pesantissimo “-3” – equivale, nella maggior parte dei casi, ad abbonarsi a dei bonus garantiti che quando si fanno i conti a fine stagione fanno la differenza. Per cui, il consiglio base per un buon posizionamento in classifica è: cercate di avere un paio di rigoristi, se battono anche le punizioni ancora meglio.. Un “+1” non sposta quanto un “+3” ed è più raro che si verifichi, sebbene siano di più i tentativi. Tuttavia, tra chi non si incarica di nessun calcio da fermo e chi invece va alla bandierina, abbiate una preferenza per quest’ultimo.