Calcio

Festa scudetto Milan, Zlatan Ibrahimovic scatenato: "Milano non è il Milan, l'Italia è il Milan"

Zlatan Ibrahimovic da vera rockstar aizza i tifosi del Milan una volta che la squadra ha fatto ritorno a Milano: "Vogliamo ringraziare tutti i tifosi dal nostro cuore, grazie per questo anno, senza di voi non era possibile. Ho una cosa da dire… mi sentite? Milano non è Milan, Italia è Milan! Grazieee, forza Milan sempreee!".

00:00:54, 33 minuti fa