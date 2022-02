Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, Saponara. All. Italiano

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini

Indisponibili: Ilicic, Miranchuk, Palomino, Zapata

Dove vedere Fiorentina-Atalanta in tv e streaming

La sfida Fiorentina-Atalanta verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato contro l’Atalanta (1N, 4P), tuttavia questo successo è arrivato proprio nella sfida più recente (2-1 nella gara d’andata); i viola possono vincere entrambe le gare stagionali in Serie A contro i nerazzurri per la prima volta dal 2015/2016, con Paulo Sousa in panchina.

Dopo una serie di 18 trasferte consecutive senza successi, l’Atalanta ha vinto le ultime due gare esterne contro la Fiorentina in Serie A: i bergamaschi non hanno mai ottenuto più successi di fila fuori casa contro questa avversaria nella competizione.

La Fiorentina ha vinto sei delle ultime otto gare interne in campionato (1N, 1P), parziale in cui ha realizzato 25 reti (una media di 3.1 a incontro), almeno sei in più di ogni altra squadra in gare domestiche nello stesso periodo (dalla nona giornata in avanti).

Dopo una serie di sei vittorie consecutive, l’Atalanta ha ottenuto appena un successo nelle ultime sette uscite in campionato, periodo in cui ha pareggiato ben quattro gare (tre per 0-0) e perso le restanti due.

L’Atalanta è l’unica squadra imbattuta in trasferta nei cinque grandi campionati europei in corso, grazie a nove successi (meno solo dei 10 del Manchester City) e tre pareggi.

L’Atalanta è la squadra che ha segnato più reti nel corso dei minuti di recupero del secondo tempo in questa Serie A (cinque), mentre la Fiorentina è l’unica formazione che non ha realizzato gol in questo intervallo temporale.

L’Atalanta è la squadra che ha subito in percentuale meno gol di testa in questo campionato: solo il 7% delle reti concesse sono state incassate con questo fondamentale (due su 29).

La Fiorentina è la squadra contro cui Gian Piero Gasperini ha pareggiato più gare da allenatore in Serie A: 12 sulle 24 totali (5V, 7P).

Krzysztof Piatek ha segnato tre gol in tre incontri di Serie A contro l’Atalanta, contro nessuna squadra ha realizzato più reti nei cinque grandi campionati europei; l’attaccante della Fiorentina può andare a segno in due incontri consecutivi nel massimo torneo italiano per la prima volta da aprile 2019.

Ruslan Malinovskyi ha segnato sei gol in questo campionato, almeno il doppio rispetto alle sue due precedenti stagioni di Serie A dopo lo stesso numero di presenze (20); in generale, il centrocampista dell’Atalanta ha realizzato il 68% delle sue marcature nel massimo campionato italiano nel corso dei gironi di ritorno (15 su 22).

