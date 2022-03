Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonaventura, Piatek, Amrabat

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. All. Andreazzoli

Squalificati: Parisi

Indisponibili: Haas, Marchizza

Dove vedere Fiorentina-Empoli in tv e streaming

La sfida Fiorentina-Empoli verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

L’Empoli ha vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A contro la Fiorentina (2P), dopo che aveva ottenuto appena due successi in tutte le precedenti 17 nella competizione.

Sono cinque i successi per la Fiorentina nelle ultime otto gare casalinghe contro l’Empoli in Serie A, anche se solo uno nelle quattro più recenti (2N, 1P), 3-1 il 16 dicembre 2018, con le reti di Kevin Mirallas, Giovanni Simeone e Bryan Dabo.

Tra le squadre affrontate almeno 15 volte in Serie A nel XXI secolo, l’Empoli è quella contro cui la Fiorentina ha segnato in media più gol a partita (1.8 marcature realizzate in media a incontro).

La Fiorentina ha vinto ben otto delle ultime 11 gare casalinghe di Serie A (2N, 1P): nel periodo (cioè dallo scorso 24 ottobre) nessuna formazione infatti ha ottenuto più punti in incontri domestici nella competizione (26, come l’Inter).

L'Empoli non ha trovato il successo in 13 gare consecutive in una stagione di Serie A (7N, 6P) per la prima volta da marzo 1999 (15) - quella degli azzurri inoltre è la formazione che attende da più turni la vittoria nella competizione (appunto 13 partite).

L’Empoli non ha segnato neanche una rete in trasferta in campionato dopo quella realizzata da Szymon Zurkowski il 16 gennaio contro il Venezia: i toscani sono perciò a secco di gol da quattro gare esterne di fila in Serie A e solo una volta nell’era dei tre punti a vittoria hanno fatto peggio (cinque, tra agosto e ottobre 2016).

Nonostante sia la squadra che ha concesso meno tiri in questa Serie A (273), la Fiorentina ha subito 38 gol finora - ben sette formazioni hanno fatto meglio: infatti i viola incassano in media una rete ogni 7.2 tiri, nessuna squadra ha un rapporto peggiore nel torneo in corso (esattamente 7.2 anche per la Salernitana).

Con i due gol nelle ultime due presenze, Lucas Torreira ha già eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione di uno dei maggiori cinque campionati europei (quattro reti in 36 presenze con la Sampdoria 2017/18) - oltre alla qualità, il classe '96 porta anche quantità alla squadra toscana, essendo il centrocampista viola con più palloni recuperati (136) e intercettati (25).

La prossima sarà la 100ª presenza in Serie A per Andrea Pinamonti, che ha segnato due gol in Serie A contro la Fiorentina, inclusa una rete nella gara d’andata - solo contro la Roma ha realizzato più marcature (tre); tuttavia, non mai è andato a segno in due partite nel corso di una singola stagione nel massimo campionato contro una singola avversaria.

L’attaccante dell’Empoli Patrick Cutrone (30 presenze e quattro gol in Serie A con la Fiorentina nel 2020) ha realizzato la seconda delle sue due marcature multiple nella competizione il 20 maggio 2018, contro la Fiorentina con la maglia del Milan.

