Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Amrabat; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Cerofolini, Venuti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brazao, Correa, Sensi, Vidal

Fiorentina-Inter, dove vederla in tv e streaming

La sfida Fiorentina-Inter verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Fiorentina non vince contro l’Inter in Serie A dall’aprile 2017 (5-4 a Firenze): nelle ultime otto sfide quattro successi nerazzurri e quattro pareggi. Dal 2017/18, infatti, l’Inter è l’unica formazione tra quelle affrontate più di due volte in campionato che la formazione viola non ha mai battuto.

La Fiorentina non ha mai vinto contro l’Inter nelle ultime quattro partite di Serie A disputate al Franchi (3N, 1P), dopo aver ottenuto quattro successi nei precedenti cinque incroci interni di campionato (1P).

Fiorentina e Inter contano un solo precedente in Serie A di martedì: il 25 settembre 2018, quando l’Inter di Spalletti sconfisse 2-1 la Fiorentina di Pioli al Meazza.

La Fiorentina ha ottenuto due successi nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1P), tanti quanti nelle precedenti otto (2N, 4P).

L'Inter va a segno da 23 partite consecutive di Serie A: dovesse trovare la rete in questo match eguaglierebbe la sua miglior striscia di partite di fila in gol nella storia della competizione (24 nella stagione 1949/50 sotto la guida di Giulio Cappelli).

Dopo una striscia di cinque vittorie esterne consecutive nello scorso campionato, tra febbraio e aprile, l’Inter ha vinto solamente due delle ultime sei gare esterne in Serie A, con tre pareggi e una sconfitta nel parziale.

La Fiorentina ha vinto le ultime due partite giocate di martedì in Serie A (v Juventus e Verona), tanti successi quanti quelli registrati dai viola in tutte le precedenti 14 gare in questo giorno nella competizione (3N, 9P).

L’Inter ha giocato 21 partite in Serie A di martedì, registrando solamente una sconfitta (v Novara nel 2011); completano per i nerazzurri sei pareggi e ben 14 successi, inclusi tutti gli ultimi cinque.

Giacomo Bonaventura ha realizzato quattro gol contro l’Inter in Serie A, solamente contro Bologna e Napoli (cinque) ha fatto meglio – tuttavia tutte le reti sono arrivate nei primi quattro incontri, con la maglia dell’Atalanta, mentre nei successivi 11 con Milan e Fiorentina non ha trovato nemmeno un gol.

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha segnato quattro gol in Serie A contro la Fiorentina, la sua vittima preferita nel massimo campionato italiano – tre delle sue quattro reti contro i viola sono arrivate all’Artemio Franchi di Firenze

