Fiorentina-Lazio, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, termina 3-0 in favore degli uomini di Maurizio Sarri. A segno Immobile e Milinkovic-Savic, prima dell'autogol di Biraghi. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6,5 – Miracoloso nel primo tempo, nella ripresa si ritrova di fronte Milinkovic e Immobile (due volte), totalmente soli. Impossibile fare di più.

Lorenzo VENUTI 5,5 – Buona palla per Bonaventura in avvio, poi sparisce dalla partita.

Nikola MILENKOVIC 6,5 – Il migliore dei suoi insieme a Sottil: nel primo tempo compie un grande intervento su Immobile, bravo quando deve fermare gli attacchi avversari.

Matija NASTASIC 5 – Grave l'errore in occasione del 2-0 della Lazio: sbaglia l'intervento su rinvio di Strakosha e manda in porta Immobile.

Cristiano BIRAGHI 5,5 – Buon cross per Cabral ad aprire la partita, poi poco altro: cala in spinta e nel tentativo di salvare su Immobile fa autogol.

Giacomo BONAVENTURA 5,5 – Ha una grande occasione nel primo tempo: destro di prima dal limite sul fondo. Giallo con diffida: salta la prossima. (Dal 76 Jonathan IKONE S.V.)

Lucas TORREIRA 5 – Una partita complicata già dai primi minuti, peggiorata con l'espulsione nel finale per un gesto di stizza.

Alfred DUNCAN 5,5 – Partita complicata: diverse palle perse e poca costanza nelle giocate. (Dal 59' Gaetano CASTROVILLI 6,5 - Entra bene, è protagonista dell'espisodio del rigore tolto con il Var.

José CALLEJON 6 – Buono approccio alla partita, con movimenti interessanti nei primi minuti e una palla per Sottil. Poi poco. (Dal 59' Nico GONZALEZ 5,5 - Non riesce a incidere).

Arthur CABRAL 6 – Parte carico: ha un'occasione in acrobazia ma in fuorigioco, poi di testa. Cala nella ripresa. (Dal 76' Krysztof PIATEK S.V.)

Riccardo SOTTIL 6,5 – Nel primo tempo è il faro della Fiorentina, con diversi strappi interessanti che mandano in difficoltà la difesa della Lazio. Meno incisivo nella ripresa. (Dall'89' Sofyan AMRABAT S.V.)

All. Vincenzo ITALIANO 5,5 – Senza Vlahovic è dura, la Fiorentina gioca un buon primo tempo ma poi si scioglie. Sembra mancare fiducia.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6,5 – Buoni interventi e lancio che manda in porta Immobile (con complicità di Nastasic).

Manuel LAZZARI 6 – Prima rischia il giallo, poi lo prende. Sarri lo cambia per proteggere i suoi: prova sufficiente, senza strafare. (Dal 69' Elseid HYSAJ S.V.)

Luiz FELIPE 6,5 – Interventi duri, senza badare alla forma. Ma è sempre efficace.

PATRIC 6 – Poco preciso in avvio di partita, poi se la cava bene.

Adam MARUSIC 6 – Duella sulla fascia con Callejon, senza tirarsi mai indietro: non soffre.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 – Ancora una volta entra nel tabellino con una giocata fondamentale per la Lazio: il gol sblocca la partita e la indirizza.

Lucas LEIVA 5,5 – Si prende il giallo e si vede poco: partita anonima, giusto il cambio. (Dal 60' Danilo CATALDI 6 - Ordinaria amministrazione a centrocampo).

Luis ALBERTO 6,5 – Tra i migliori della Lazio. Si abbassa a prendere la palla, guida in contropiede, inventa: una delle migliori versioni della stagione. (Dal 76' Toma BASIC S.V.)

PEDRO 5,5 – Meno incisivo del solito. Ha una buona palla per colpire nel primo tempo ma calcia centrale, brutta la simulazione. (Dal 60' Felipe ANDERSON 6 - Buon impatto sulla partita: entra bene).

Ciro IMMOBILE 7 – Ancora una volta entra nel tabellino con una giocata fondamentale per la Lazio: il gol sblocca la partita e la indirizza).

Mattia ZACCAGNI 6,5 – Partita di alto livello. Lavora in copertura e inventa l'asisst per il vantaggio di Milinkovic-Savic.

All. Maurizio SARRI 6,5 – Una delle migliori versioni della sua Lazio. La svolta è arrivata?

