Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dragowski, Nastasic

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Schiavone, Ranieri; Djuric, Ribery. All. Colantuono.

Indisponibili: Capezzi, M. Coulibaly, Gondo, Strandberg, Ruggeri, Russo, Zortea

Fiorentina-Salernitana, dove vederla in tv e streaming

La sfida Fiorentina-Salernitana verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Fiorentina e Salernitana si sono incontrate quattro volte in Serie A, con i viola che conducono per due vittorie a una (un pareggio completa il bilancio).

La Fiorentina ha vinto, senza subire gol, entrambe le partite casalinghe contro la Salernitana in Serie A: la squadra campana è, con Lecco, Legnano, Spezia e Treviso una delle cinque contro cui i viola hanno il 100% di successi interni e di clean sheet.

La Fiorentina è la terza squadra negli ultimi 50 anni a non aver pareggiato nessuna delle prime 16 gare in una stagione di Serie A, dopo la Juventus 2016/17 e l’Udinese 2017/18 - entrambe non hanno impattato neanche la 17ª partita giocata.

La Fiorentina ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe di campionato, segnando sempre almeno tre reti: i viola hanno ottenuto solo tre volte almeno cinque successi interni con 3+ gol segnati in Serie A, nel 1949 (cinque), nel 1959 (nove) e nel 1960 (cinque).

La Salernitana, in queste prime 16 partite, ha avuto due allenatori diversi, in otto gare ciascuno: l’andamento è stato identico, con una vittoria, un pareggio e sei sconfitte e addirittura la stessa differenza reti di -11 (un gol segnato e un gol subito in meno per Colantuono).

Dopo una serie di quattro gare esterne perse consecutive, la Salernitana ha subito solamente due sconfitte nelle quattro più recenti, con una vittoria e un pareggio a completare.

La Salernitana ha il peggior attacco di questo campionato, con 11 gol all'attivo ed è la squadra con meno tiri nello specchio (46) - Dusan Vlahovic ha segnato più gol di tutta la squadra campana (13), con la metà delle conclusioni nello specchio (23).

Dusan Vlahovic, a segno in tutte le ultime quattro partite di Serie A, ha realizzato 30 gol nel 2021: negli ultimi 60 anni nel massimo campionato italiano hanno fatto meglio solamente Cristiano Ronaldo nel 2020 (33 con la Juventus) e Luca Toni nel 2005 (31 con Fiorentina e Palermo).

Nicolás González ha fornito tre assist in questo campionato e nelle sue due stagioni in Bundesliga non ha mai fatto meglio (due nel 2020/21 e tre nel 2018/19): i suoi tre passaggi vincenti sono stati per tre compagni diversi (Sottil, Vlahovic e Maleh).

Prima di passare alla Salernitana, Franck Ribéry ha giocato 50 partite e segnato cinque gol con la Fiorentina in Serie A; ha disputato quattro sfide contro la sua ex squadra, tra il 2008 e il 2010 con la maglia del Bayern Monaco, trovando solo un passaggio vincente.

Fantacalcio: i consigli per la 17a giornata di Serie A

