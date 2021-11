La Fiorentina spazza la cocente delusione di Empoli i rimonta, ribaltando questa volta l'avversario di turno, ovvero la Sampdoria di Roberto D'Aversa. La band di Italiano vince e convince, azzannando i blucerchiati subito dopo il loro vantaggio arrivato al 15' su colpo di testa vincente di Gabbiadini. Il gioco corale e aggressivo dei viola manda a segno, prima del duplice fischio, Callejon (al primo centro stagionale), il solito Vlahovic e Sottil, per un 3-1 che non cambierà più. Ora, i punti in classifica per i toscani sono 24, frutto di 8 vittorie e 7 sconfitte (ancora niente pareggi): l'Europa non è solo un sogno. Samp che, dopo due successi consecutivi, torna a fermarsi stazionando a quota 15.

Il tabellino

FIORENTINA-SAMPDORIA 3-1

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Igor, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan (79' Maleh); Callejon (90' Di Stefano), Vlahovic (90' Kokorin), Sottil (69' Saponara). All.: Italiano.

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski (72' Dragusin), Ferrari (84' Chabot), Colley, Murru (54' Augello); Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Verre (54' Ciervo); Gabbiadini (54' Quagliarella), Caputo. All.: D'Aversa.

Arbitro: Federico Dionisi dell'Aquila.

Gol: 15' Gabbiadini (S), 23' Callejon (F), 32' Vlahovic (F), 45' Sottil (F).

Assist: Candreva (S, 0-1), Sottil (F, 1-1), Bonaventura (F, 2-1).

Note - Recupero: 1+3. AmmonitI: Gabbiadini, Colley, Ferrari.

Il momento social

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

5' - BIRAGHI! Sinistro a giro insidisosissimo su calcio di punizione dal limite: la palla sfiora l'incrocio dei pali.

10' - BONAVENTURA "DI CLASSE" PER VLAHOVIC! Sinistro potente dalla distanza fermato in due tempi da Audero.

15' - GOL DELLA SAMPDORIA CON GABBIADINI! Traversone a giro, dalla destra, del solito compresa e gran torsione di Gabbiadini, che infila la palla nell'angolino più lontano: 0-1!

Manolo Gabbiadini, Fiorentina-Sampdoria, Serie A 2021/22 Credit Foto Getty Images

23' - GOL DELLA FIORENTINA CON CALLEJON! Grandissima palla a giro di Sottil dalla sinistra: sul palo più lontano arriva Callejon, che brucia sullo scatto Murru e infila al fondo al sacco. Prima rete stagionale per l'ex Napoli: 1-1!

José Maria Callejon, Fiorentina-Sampdoria, Serie A 2021/22 Credit Foto Getty Images

32' - GOL DELLA FIORENTINA CON VLAHOVIC! Alla prima palla utile, il serbo ha timbrato il cartellino: Callejon lungo linea, sulla destra, per Bonaventura, che da fondo campo mette sul secondo palo un pallore schiacciato a rete dall'attaccante viola in elevazione! E' 2-1!

Dusan Vlahovic, Fiorentina-Sampdoria, Serie A 2021/22 Credit Foto Getty Images

38' - BONAVENTURA! Fiondata mancina su assistenza di Vlahovic: tiro ribattuto da Ferrari (col braccio destro attaccato al corpo) prima di arrivare da Audero, poi Vlahovic non riesce a ribadire a rete. Fiorentina vicinissima al tris!

39' - BERESZYNSKI DALL'ALTRA PARTE! Doppio passo e conclusione potente dal limite: palla di poco alta. Ci prova anche la Samp!

45' - GOL DELLA FIORENTINA CON SOTTIL! Schema da calcio d'angolo Biraghi apre sulla mancina per Bonaventura, che mette in area piccola (su deviazione di Bereszynski): Sottil insacca da metri zero e fa 3-1!

58' - GABBIADINI! Volée su sombrero di Candreva: Terracciano respinge.

59' - SOTTIL IN CONTROPIEDE SU SPIZZATA DI TORREIRA! L'attaccante esterno viola getta alle ortiche un'occasione colossale, aprendo troppo il piatto destro: palla a lato!

71' - BIRAGHI DALLA SINISTRA PER VLAHOVIC! L'attaccante serbo manca la sfera da due passi.

90'+2 - THORSBY MANDA IN PORTA CANDREVA! Grandissimo intervento in uscita di Terracciano.

MVP

Vlahovic. Immarcabile. Gol in elevazione e potenza inaudita palla al piede. Stella indiscussa.

Fantacalcio

PROMOSSO - Sottil. Un assist vincente per Callejon nell'azione del momentaneo 1-1 e la meritata gioia personale allo scadere del primo tempo. Esce al 69' per un indurimento alla coscia. Partita eccelsa.

BOCCIATO - Adrien Silva. Poca lucidità a metà campo in entrambe le fasi. Da uno della sua esperienza ci si aspetta decisamente di più.

Le pagelle

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

